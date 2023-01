A- A+

Raquel se reúne com os 43 prefeitos da Zona da Mata Governadora explicou que diálogos com os municípios serão mantidos por meio de reuniões permanentes

Depois do encontro com os 14 prefeitos da Região Metropolitana do Recife, a governadora Raquel Lyra (PSDB), dando continuidade ao diálogo com todos os gestores municipais do estado, por região, se reuniu, ontem à tarde, no Palácio do Campo das Princesas com os 43 da Zona da Mata.

“Existe um sentimento muito forte ouvido por nós, durante a pré-campanha e a campanha, de desgarramento do estado em relação ao interior de Pernambuco. E aqui a gente traz mais de 40 prefeitos da região da Zona da Mata Norte e Sul para iniciar um processo de apoio e desenvolvimento regional liderado pelo Governo de Pernambuco, mas com a participação de todos”, lembrou Raquel.

Os problemas enfrentados pelos prefeitos que se reuniram com a governadora ontem não são muito diferentes dos da Região Metropolitana. “Infraestrutura, a necessidade de água, saneamento básico, investimentos na área de saúde e geração de empregos”, listou a Raquel. De acordo com ela, esses são temas que tocam a vida de todos os municípios, “especialmente os das zonas da Mata, onde Pernambuco tem um passivo histórico”.

A governadora explicou que o diálogos com os munícipios serão mantidos por meio de reuniões permanentes. “Estamos criando câmaras técnicas, a Secretaria de Planejamento foi estruturada com a Secretaria de Desenvolvimento Regional e Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, secretarias executivas e que trabalharão em conjunto com os municípios ajudando e apoiando a realização de projetos, definindo prioridades”, acrescentou.

Após ouvir os prefeitos, Raquel Lyra lembrou que a demanda mais urgente é de defesa civil. “A gente está montando uma grande força-tarefa para a defesa civil poder chegar a esses municípios, para trabalhar na prevenção. Não se resolve tudo em um tempo só, mas a gente já pode tomar ações emergenciais nesse sentido e de maneira coordenada”, explicou.

Quanto à infraestrutura nos municípios, a governadora disse que o Governo do Estado vai dar prioridade a obras que possam alavancar a economia, seja no turismo, seja na indústria e que a definição de prioridades passa, também, pelos prefeitos e prefeitas.

Na sexta-feira, Raquel Lyra e os outros governadores têm uma reunião com o presidente Luiz e Inácio Lula da Silva (PE), quando cada um leva ao petista três prioridades de seus respectivos estados. Na próxima, a governadora vai se reunir, separadamente, com os prefeitos do Agreste e do Sertão.

