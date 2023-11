A- A+

Recife aprova mais de 1.400 unidades habitacionais no edital do programa Minha Casa, Minha Vida O anúncio foi feito nesta quarta-feira (22), pelo presidente Lula

O Recife foi contemplado com mais de 1.400 unidades habitacionais aprovadas no edital do programa Minha Casa, Minha Vida, do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), destinado à habitação de interesse social.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (22), pelo presidente Lula, em evento no Palácio do Planalto, na presença do prefeito João Campos e do secretário de Habitação, Ermes Costa. O número de empreendimentos aprovados pelo Ministério das Cidades para a cidade ficou perto do teto de 30% da cota do estado de Pernambuco para uma única cidade.

“Hoje é um dia especial, o lançamento do Minha Casa Minha Vida, o primeiro edital, Faixa 1, aqui em Brasília. Recife foi muito bem contemplada, com mais de 1.400 unidades. Fizemos o dever de casa da primeira etapa que era a inscrição dos projetos. E agora vamos para a segunda etapa, que inclui a regularização de todas as áreas. Além disso, será feito o chamamento para a construção dessas unidades. Vencemos a primeira etapa, vamos para a segunda e, depois, será a execução da obra. Trabalhamos sempre com celeridade e qualidade porque são pontos importantes e que a gente não abre mão. Vamos em frente”, comemorou João Campos.

A capital pernambucana terá vários empreendimentos contemplados. A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Habitação (Sehab), realizou o cadastro dos projetos ainda nas primeiras horas do dia 1° de agosto, data de início das inscrições do programa Minha Casa, Minha Vida FAR.

Após essa etapa, a Caixa Econômica Federal, gestora do Minha Casa, Minha Vida, checou toda a documentação, visitou os terrenos dos futuros habitacionais e encaminhou as propostas ao Ministério das Cidades, órgão responsável pela decisão final acerca dos projetos a serem executados.

A Sehab inscreveu projetos de 13 empreendimentos, que totalizavam 17 conjuntos habitacionais. De acordo com o secretário Ermes Costa, a avaliação é bastante positiva acerca do número aprovado para o Recife.

“O prefeito João Campos nos deu a incumbência de alcançar o maior número possível de moradias financiadas pelo Governo Federal e foi exatamente o que nós fizemos. Chegamos muito próximo do teto para uma cidade de Pernambuco. Valeu a pena todo o nosso esforço para chegarmos até o dia de hoje, do anúncio. E somente estaremos satisfeitos quando estes habitacionais forem entregues aos seus moradores”, afirmou.

