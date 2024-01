Refinaria Abreu e Lima deverá faturar US$ 100 bilhões ao ano

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comandou, na quinta-feira (18), a cerimônia de retomada de investimentos da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada no Complexo Industrial Portuário de Suape, Litoral Sul de Pernambuco. As obras da refinaria foram paralisadas em 2015. A expectativa é de que, quando o local estiver funcionando em sua plena capacidade, o faturamento seja de US$ 100 bilhões ao ano.



A ampliação da planta vai gerar cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos, além de um acréscimo de 13 milhões de litros de Diesel S10 (de baixo teor de enxofre) por dia à capacidade de produção nacional. O investimento faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Já em fase de contratação, a construção do Trem 2 do projeto tem data para finalização em 2028, quando passará a ter capacidade para processar 260 mil barris de petróleo por dia. As obras estão previstas para começar no segundo semestre deste ano.



Além da conclusão do Trem 2, também está prevista a construção da primeira unidade SNOX do refino brasileiro, que será responsável por transformar óxido de enxofre (SOx) e óxido de nitrogênio (NOx) em um novo produto para comercialização. As obras já estão em andamento e a unidade começa a operar em 2024.



Este ano também começam as obras para a ampliação da produção do Trem 1 (Revamp), que proporcionará aumento de carga, melhor escoamento de produtos leves e maior capacidade de processamento de petróleo do pré-sal. A expectativa de conclusão do Revamp (ampliação) do Trem 1 é no primeiro trimestre de 2025. Segundo a Petrobras, haverá um investimento de US$ 17 bilhões em projetos de refino, transporte e comercialização no Brasil, nos próximos cinco anos.

Segundo o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, os novos investimentos somam cerca de R$ 8 bilhões. Para ele, este é o momento de ampliação e reedificação da refinaria. Prates garantiu que a planta será a segunda maior refinaria do País e a “mais moderna e mais nova de todo continente americano, inclusive Estados Unidos, e Canadá”, afirmou.



Durante o seu discurso, Lula relembrou a implantação e começo da refinaria e destacou a emoção pela retomada dos investimentos no local. "Esse dia é muito importante para o Brasil, para a Petrobras, para Pernambuco, para o povo trabalhador brasileiro e, pessoalmente, para mim. Eu estou orgulhoso de estar aqui”, ressaltou.



O presidente aproveitou a oportunidade para anunciar a retomada das atividades do Estaleiro Atlântico Sul. “Eu ainda vou vir aqui dar início à construção de navios no Estaleiro”, garantiu em discurso. No ano passado, Lula falou da sua intenção de garantir a retomada da indústria naval. “O primeiro ano foi de limpar o terreno e de plantar coisas novas. Este ano é o da colheita e a primeira árvore frondosa que nós estamos colhendo é a operação da Rnest. É preciso saber quanto dinheiro esse País perdeu nesses 10 anos de atraso desta empresa”, disse.



Em sua fala, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ressaltou a identificação do presidente com Pernambuco. “Ele tem apreço não pelas obras de infraestrutura apenas, mas sobretudo por trabalhar pelo desenvolvimento econômico, e na geração de emprego e renda. O presidente Lula sempre diz que é um defensor dos programas sociais, mas o maior programa social do Brasil como tão bem ele diz, é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade e felicidade para as pessoas”, destacou.



A governadora Raquel Lyra também se mostrou animada com a retomada dos investimentos na refinaria e disse que o Estado vive um tempo de mudança. De acordo com a gestora, o governo estadual conta com a parceria do Lula para devolver a Pernambuco o lugar de liderança. “Estamos trabalhando incansavelmente para permitir que as pessoas tenham capacidade de sonhar, trabalhar, fazendo cada canto do nosso Estado se desenvolver. Este dia marca o reencontro do passado de Pernambuco com o seu futuro", ressaltou Raquel Lyra.



A cerimônia também contou com as presenças dos ministros André de Paula (Pesca e Aquicultura) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação); do secretário-executivo do Ministério da Previdência, Wolney Queiroz; da presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) e prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado (PT); do prefeito do Recife, João Campos (PSB); da prefeita de Ipojuca, Célia Sales (PP); do superintendente da Sudene, Danilo Cabral, além de deputados estaduais e federais e outras autoridades.

