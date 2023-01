Reforma de Raquel Lyra faz mudanças na Cepe e agência Condepe/Fidem

A- A+

No projeto de reforma administrativa enviado na sexta-feira (6) à noite para a Assembleia Legislativa, a governadora Raquel Lyra (PSDB) também detalha como será a distribuição das autarquias, fundações e empresas públicas – que representam o segundo escalão do Governo – entre as diversas secretarias. De acordo com o projeto, a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) sai da Secretaria da Casa Civil e vai para a Secretaria de Comunicação. A agência Condepe/Fidem - que havia sido movida antes para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano - volta para a Secretaria de Planejamento.

A governadora enviou uma mensagem para a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nesta sexta-feira (6), com o projeto de lei da reforma administrativa do organograma estadual e outro projeto com um pedido para prorrogar, até 31 de dezembro de 2024, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF).

A proposta deve começar a tramitar a partir de segunda nas comissões de Justiça, Administração e Finanças. A previsão é que o projeto seja votado na próxima quarta-feira.

Veja também

Futebol Náutico encara Central na estreia do Campeonato Pernambucano 2023, esta tarde