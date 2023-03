Renan Filho promete a Álvaro Porto aceleração das obras da BR-423

A- A+

Pleito antigo do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto (PSDB), a duplicação da BR-423, no trecho que liga os de São Caetano e Garanhuns, está em processo acelerado no Ministério dos Transportes. A informação foi dada a Porto pelo próprio titular da pasta, Renan Filho, em audiência na noite desta terça-feira (28.03), em Brasília, quando o deputado entregou pessoalmente, entre outras, solicitação para a duplicação da rodovia.

“O ministro informou que o projeto está em andamento e que o presidente Lula quer anunciar e assinar o início das obras em breve. É uma vitória para todo o Agreste, que luta e espera pela duplicação há muito tempo. A obra vai fortalecer o potencial turístico de Garanhuns e assegurar desenvolvimento à região”, disse Porto.

O deputado, que apresentou também pedido para recuperação do trevo do entrocamento da BR-104 com a PE-177, no município de Quipapá e a construção de traçado alternativo no trecho conhecido como "Curva do Criminoso", na mesma BR-104, no município de Panelas, foi informado ainda que o Governo Federal também já tem projeto de duplicação da rodovia. A BR-104 liga Maceió (AL) a Caruaru (PE), cortando grande parte do Agreste pernambucano.

“O ministro se comprometeu a executar o quanto antes as obras nos trechos indicados, uma vez que estão deteriorados, mal sinalizados, comprometendo o tráfego, causando acidentes e colocando em risco a vida de quem precisa circular pela rodovia”, disse.

De acordo com Porto, a BR-104 é a principal rota de ligação entre o estado de Alagoas e o Agreste do estado, sendo via de escoamento da forte industria de confecção, por onde transitam milhares de veículos diariamente. “A notícia da duplicação também da BR-104 é motivo de comemoração para Pernambuco. O desenvolvimento depende de rodovias seguras, disse.

