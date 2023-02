Renato Antunes defende interiorização do PL

A- A+

O deputado estadual Renato Antunes (PL) foi o entrevistado do programa Folha Política, da Rádio Folha FM 96,7. Na entrevista ao âncara do programa, Jota Batista, e a subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito, o parlamentar falou, entre outras coisa, sobre a bancada independente na Alepe, seu perfil de direita moderada, da defesa que faz da concessão da Compesa e do governo Raquel Lyra.

Líder da bancada independente

Na Alepe existem 49 deputados que são distribuídos em bancadas. Existe a base do governo, a bancada de oposição e a bancada independente, que sempre houve, mas regimentalmente agora, esta bancada tem direito à liderança. Existe um vácuo no regimento para saber se é apenas uma liderança dessa bancada independente ou cada partido, quando se declara independente também pode indicar um líder. Está meio confuso.Teremos uma reunião hoje à tarde para ver como fica, porque isso é importante para a composição das diversas comissões. Ao voltar, semana que vem, todas as comissões precisam ser compostas e todo projeto passa por uma comissão. Nao almejo ser líder, mas estou à disposição da casa. O PL tem uma postura independente, mas existem partidos que não se posicionaram, como o Solidariedade, o União Brasil, o Patriotas e a federação, composta pelo PV e o PT, que tem sete deputados. É importante que se chegue a um consenso e definir, à luz do regimento, o que é melhor para casa e para Pernambuco. O que eu vejo hoje são partidos indefinidos. O PSB é o único que se declara, de fato, oposição.

Direita moderada

Quando a gente compõe bancada é para dentro da casa. A gente dialoga. Claro que há divergências ideológicas. O PL é o oposto do PSOL. Dentro do PL tem aqueles que, inclusive, defendem um extremismo à direita, mas quem conhece Renato sabe do meu perfil mais moderado. eu não digo que sou centro, sou de direita no contexto econômico, mas sou moderado, consigo dialogar. A ´prova disso é que eu dialogava muito bem com o PSOL (na Câmara). Existem pautas que não têm jeito, a gente vai divergir, mas quando houver uma pauta do interesse de Pernambuco, ninguém pode está de bico. O interesse é o povo de Pernambuco.

Compesa

Raquel prometeu que ia dar um jeito na Compesa. Do meu ponto de vista, não há jeito que não seja a concessão da Compesa. Essa é uma pauta mais liberal. É natural que alguns partidos mais progressistas à esquerda defendam que não haja a concessão e sequer privatização. Privatização seria o extremo. Eu defendo a concessão. O estado não tem mais condiçoes de manter a Compesa, com dificuldade de manter até a folha de salário quanto mais fazer com que a água chega lá no alto do córrego.

Comissões e proporcionalidade

Eu acredito que a proporcionalidade nas comissões será respeitada. Na composição das comissões, a gente quer criar essa ideia de respeitar a proporcionalidade, embora não seja a regra é a tradição, que reza lá no nosso regimento que os partidos sejam comtemplados. Inclusive, na eleição da Mesa a gente tentou fazer isso só que houve disputas. Havia uma chapa oficial e nessa chapa havia respeito atodos os partidos, inclusive aqueles que aderiram de última hora, mas em alguns casos específicos houve bate-chapa e nesse bate-chapa o voto é fechado e aí esse critério da proporcionalidade teve um desarranjo. Nas comissões isso vai ser respeitado, porque nossa constituição prevê que os partidos políticos têm que ter representatividade.

Antonio Moraes

Não há prêmio de consolo para ninguém. Antonio Moraes, se for presidir a Comissão de Legislação e Justiça, é porque é uma pessoa que tem extrema capacidade. Já tem quase sete mandatos. É alguém que entende da área do Direito e entende tudo dos bastidores da política e é um aliado. Então, naturalmente seria um nome que eu acho que agregaria a casa pela experiência que ele tem. Débora Almeida é alguém que tem capacidade técnica. Tem área que tem que ser técnica.

Encontro com Raquel Lyra

Raquel fez um que eu tive oportunidade de fala e ressaltei o espirito republicano da governadora. Não é fácil botar na mesa 49 deputados sabendo que à mesa existem deputados que opõem-se ao governo dela. Mas esse primeiro momento é de escuta. Eu falei para Raquel que é muito bom quando a gente escuta o conselho da base aliada, mas é muito melhor quando a gente escuta os opositores, porque é na divergência de opiniões que a gente constroi. E o PL de Renato Antunes vem com esse espírito. A relação deve ser harmônica, mas nunca subserviente. Disse a ela não para não esperar da gente subserviência, mas parceria, contribução.

O PL local

Anderson (Ferreira, presidente estadual do PL) tem respeitado muito o nosso trabalho. Eu queria fazer um agradecimento público a Anderson Ferreira. Ele entende o seu papel. Ele foi uma para uma eleição, a gente disputou, discutiu Pernambuco, tem projetos e propostas, um programa de governo que queremos levar para Raquel e a questão da água é uma dessas. Quando eu falo em concessão da Compesa essa é uma pauta do PL. Anderson tem sido muito correto. A gente está preocupado em emplacar ideias do nosso plano de governo. Eu acho que essa sinalizção que a gente espera de Raquel. Anderson tem sido muito correto: "aquilo que os cinco deputados do partido acordarem, têm o meu aval".

Michelle para presidente

O PL teve uma eleição muito exitosa no parlamento. Foram 99 deputados e isso precisa ser encarado como realidade. O PL que compõe a direita precisa se reinventar. Falar de nome agora não é salutar. Bolsonaro teve seus erros e acertos. Deixou um governo de quatro anos com muitas entregas. Sempre defendi a política liberal e conservadora, mas nunca fui e nem nunca me intitulei bolsonarista, porque não defendo nomes, defendo ideias. Falar de Michelle agora é defender um nome. O PL é uma direita que entende que o estado tem que entregar o que é essencial: saúde, educação e segurança pública, além de gerar emprego e renda. Quem dá emprego e renda é o capital privado, que precisa ser parceiro do poder público. O estado não deve ser supridor de tudo, como querem o PT e o PSOL, deve ser parceiro.

Eleições 2024

O PL saiu fortalecido. Elegemos cinco deputados, Anderson teve uma votação de quase 900 mil votos. Temos hoje o maior partido. Quando eu falo maior partido é o que tem maior tempo de televisão e maior recurso do fundo partidário. Mas eu sou da linha do partido que defende a interiorização do nosso partido. A gente precisa andar por Pernambuco, eleger prefeitos, vereadores, pessoas que têm essa motivação mais à direita, mais liberal e não simplesmente discutir um nome. O partido não está preocupado com espaço.

André

Naturalmente a gente vai discutir o Recife. Temos muitas ideias e propostas para o Recife e o nome (surgirá) na hora certa. André é um bom nome? É um excelente nome porque tem identidade com o Recife, mas a gente quer discutir ideias para o Recife.

