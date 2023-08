A- A+

Reunião do PL consolida Gilson Machado e confirma vinda de Michelle Bolsonaro ao Recife Primeira-dama bolsonarista estará na capital no próximo dia 26

Em reunião na última sexta-feira (4,/8) o presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, o ex-senador Gilson Machado, o deputado estadual Coronel Alberto Feitosa e o presidente do PL em Ipojuca, Eduardo Machado, consolidaram o nome de Gibson como candodato do PL a prefeito do Recife.

Gilson Machado conquistou 1.296.451 votos em para senador e 323.769 votos só em Recife. O bolsonarista é um nome forte para enfrentar o atual prefeito João Campos (PSB). Carrega a experiência como ministro de turismo do governo Bolsonaro com ações importantes para Pernambuco durante a gestão.

Michelle no Recife

Ainda durante a reunião foi confirmada a vinda de Michelle Bolsonaro próximo dia 26 pro Recife. A presidente nacional do PL Mulher tem arrastado multidão nesses encontros e aqui a expectativa não é diferente.

A última vez que esteve em Recife foi durante a campanha do marido em uma ação que lotou o colégio Agnes. A vinda de Michelle está tendo a agenda definida e será divulgada em breve. O PL aposta no que considera carisma e respeito da primeira-dama bolsonarista como uma força na campanha de Gilson Machado

