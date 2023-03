A- A+

Ricardo Lewandowski participa de assinatura de acordo para gestão de Fernando de Noronha no Recife O magistrado é o relator na Corte Suprema da ação que debate a gestão do arquipélago

O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski desembarca no Recife, nesta quarta-feira (22), quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também chega à Capital pernambucana. Ele participa da assinatura do acordo entre o governo federal e o Governo de Pernambuco de gestão da Ilha de Fernando de Noronha.

O magistrado é o relator na Corte Suprema da ação que debate a gestão do arquipélago.

Veja também

BBB 23 Quem será eliminado do BBB 23 nesta terça-feira (21)? Veja o que as parciais das enquentes apontam