Rodrigo Novaes e Eduardo Porto tomam posse como novos conselheiros do TCE

Os dois novos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), Rodrigo Novaes e Eduardo Porto, tomaram posse, na manhã desta segunda-feira (12), no auditório Fábio Correia, da Escola de Magistratura de Pernambuco. A solenidade contou com a presença do presidente do Grupo EQM, do qual a Folha de Pernambuco faz parte, Eduardo de Queiroz Monteiro. Também estiveram na posse deputados estaduais e federais, vereadores, prefeitos, cônsules e personalidades da aréa judiciária, que lotaram o auditório.

Rodrigo, em seu discurso de posse relembrou, além de agradecer ao povo pernambucano por chegar ao TCE, da sua carreira na política. “Como legislador fico feliz em ter contribuído como autor de leis importantes, como a Lei anticorrupção do Estado, o Código Estadual de Defesa do Consumidor, o Código de Procedimentos Processuais, o Estatuto da Pessoa com Câncer”, afirmou.

Eduardo, também em discurso de posse, fez uma breve mapeamento da sua vida profissional para explicar como conseguir chegar ao TCE e prometeu dar o melhor de si. “Espero ser um juiz de contas que busca a isenção e independência para julgar com serenidade a conduta dos homens públicos que investiram nos mais diversos cargos com sua contribuição ao desenvolvimento de Pernambuco”, pontuou.

A saudação ao primeiro foi feita pelo conselheiro Carlos Neves. O conselheiro Dirceu Rodolfo de melo Junior saudou Eduardo. Cada um fez um discurso com cerca de 15 minutos, quando ressaltaram as qualidades pessoais e profissionais dos novos conselheiros.

A sessão solene de posse dos conselheiros foi presidida pelo presidente e conselheiro do TCE, Ranilson Ramos. A corte foi composta pelo vice-presidente do TCE, conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Junior; o corregedor geral do TCE, conselheiro Valdecir Pascoal; o diretor da escola de contas públicas Barreto Guimaraes do TCE, conselheiro Marcos Loreto; o ouvidor do TCE, conselheiro Carlos Neves; o procurador geral do Ministério Público de contas, Gustavo Massa Ferreira Lima; e o auditor geral do TCE, Marcos Antônio Rios da Nobrega.

Compuseram a mesa de honra a governadora Raquel Lyra e a vice-governadora Priscila Krause; o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto; o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Luiz Carlos Figueiredo; o prefeito do Recife, João Campos; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, desembargador André Guimarães; o procurador geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco Marcos Antônio Matos de Carvalho; o presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins; e o defensor-público geral Henrique Seixas.

