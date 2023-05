Rodrigo Novaes é eleito para a vaga de conselheiro do TCE

A- A+

O deputado Rodrigo Cavalcanti Novaes (PSB), 43 anos, acaba de ser eleito, em primeiro turno, para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, deixada pela ex-vice-presidente do TCE Teresa Duere. Ele conquistou 30 votos contra 18 do seu principal concorrente, o também deputado Joaquim Lira (PV). O advogado Osvir Guimarãesnão teve nenhum voto e um voto foi nulo. Sua vaga na Alepe será ocupada por Diogo Moraes (PSB).

"É eleição mais difícil que disputei, mas também a que me trouxe mais felicidade", afirmou, em discurso de agradecimento, após anúncio do resultado.

O parlamentar fez questão de fazer um agradecimento especial ao presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB), e primeiro-secretário, Gustavo Gouveia (SD). Os parlamentares foram os maiores fiadores da candidatura de Rodrigo. "Quando eu cheguei a esta Casa, eu imaginava a Casa que temos hoje. Uma Casa que é respeitada e vista como um poder, em que os deputados têm voz e são respeitados no debate e discussão dos projetos. Não uma Casa que seja superveniente ou subordinada a quem quer que seja", afirmou Rodrigo, sendo bastante aplaudido pelos presentes. "A gente respeita os demais poderes e exige respeito também dos outros poderes. Assim, harmoniozamente, com respeito mútuo, a gente segue servindo ao povo de Pernambuco e cumprindo nossas prerrogativas", afirmou, ao defender a gestão de Álvaro Porto na presidência da Alepe.

O resultado revela a força política do presidente da Casa, deputado Álvaro Porto (PSDB), que desde o início do processo anunciou seu apoio a Novaes e na semana passada conseguiu eleger o sobrinho Eduardo Porto, também para a vaga de conselheiro do TCE. Com 47 votos dos 48 presentes, ele substitui o pai, Carlos Porto.

Biografia

Novaes nasceu no Recife, mas tem raizes sertanejas, na cidade de Floresta, de onde foi vice-prefeito, eleito em 2008. Deputado três vezes e exercendo seu quarto mandato, conquistou 85.107 votos nas últimas eleições, tornando-se o estadual mais votado no Sertão.

Advogado militante, sempre teve contato com a política por meio da trajetória do pai, Vital Cavalcanti Novaes, que exerceu seis mandatos no Legislativo. Em 2007, assumiu o cargo de Gestor Jurídico da Secretaria de Administração, no Governo Eduardo Campos. No Governo Paulo Câmara respondeu pela Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco (2019-2022).

No Legislativo é autor de diversos projetos, entre eles a Lei Anticorrupção do Estado, Estatuto da Pessoa com Câncer, Código Estadual de Defesa do Consumidor e Código de Procedimentos Processuais. Também foi autor e presidente das CPIs da Telefonia Móvel e das Faculdades Irregulares.

