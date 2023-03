Rodrigo Pinheiro (PSDB), prefeito de Caruaru, visita a Folha de Pernambuco

A- A+

O prefeito de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Rodrigo Pinheiro (PSDB), visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta quarta-feira (22).

Receberam o gestor municipal a diretora administrativa Mariana Costa; o diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi e a editora-chefe da redação, Leusa Santos.

Durante a visita, Rodrigo Pinheiro abordou diversos temas, entre eles a pretensão a reeleição, o relacionamento com o Governo Federal e o impacto das fortes chuvas que atingem o município desde o último fim de semana.



"No último sábado (18), caiu muita chuva em Caruaru. A previsão era que, no mês todo, caísse 73 mm, mas, em cinco horas, caiu 92 mm. No histórico oficial da Defesa Civil, nos últimos 30 anos, esse foi o quinto dia que mais choveu na cidade", informou o prefeito.

Rodrigo Pinheiro visitou a Folha de Pernambuco. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Pinheiro também destacou as ações de enfrentamento realizadas pela Prefeitura de Caruaru para minimizar os danos provocados pelas intensas precipitações.



"A gente aumentou em 100% o auxílio aluguel. Foram impactadas quase 200 famílias, destas, 74 tiveram que sair dos imóveis. Graças a Deus, não tivemos vítima fatal."



O gestor informou que o levantamento dos estragos ainda está sendo feito, mas que a estimativa é que o montante necessário para a recomposição da cidade chegue a R$ 10 milhões.

Rodrigo também falou sobre a relação com o Governo Federal e disse que tem feito diálogos positivos com a atual gestão.

“É uma sinalização importante. Até agora, foram feitos alguns anúncios que aconteceram na prática, como o incremento no orçamento da merenda, que foi aumentado em 40%”.



O prefeito também falou que viajará a São Paulo, na tarde desta quarta-feira, para buscar recursos privados para o São João de Caruaru.



Durante visita, Rodrigo destacou que almeja a reeleição ao cargo de prefeito de Caruaru e que contará com o apoio da governadora Raquel Lyra. Na ocasião, o gestor municipal também participou do Folha Política, da Rádio Folha 96,7 FM.



Confira entrevista na íntegra:

