Romerinho Jatobá defende PSB e PT juntos em 2024

A- A+

O presidente da Câmara Municipal do Recife, vereador Romerinho Jatobá (PSB), é o convidado do Programa Folha Política, da Rádio Folha FM 96,7, desta quarta-feira (18). A entrevista foi concedida ao âncora do programa, Jota Batista, e a subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito.

Ataques à democracia

A gente não pode aprovar jamais aquelas atitudes. Aquilo é um ataque à democracia, aos poderes constituídos, uma grande barbárie. A gente repudia, como quase toda a sociedade brasileira. São cenas lamentáveis que não podem ser repetir. Os culpados precisam ser responsabilizados, sobretudo aqueles que deveriam garantir a ordem e se omitiram. A gente tem que fazer com que aqueles que tiveram aquele tipo de atitude paguem.

Incentivo aos atos golpistas por legisladores

Tomei conhecimento do fato da deputada Clarissa Tércio. Ela republica um vídeo. A gente lamenta a atitude. A gente chegou a um momento de grande extremismo no país. Nada do que vinha acontecendo era bom para o país. Até cheguei a dizer que a vitória de quem quer que fosse não seria uma vitória do país. A vitória do presidente Lula foi importante para que a gente voltasse a ter respeito à democracia. Mas a gente não pode manter esse extremismo. A direita não vai continuar extremistas desse jeito. Quem não aprova o governo Lula, que continue na oposiçao, faça críticas construtivas, mas que não seja de maneira extrema. Todo extremismo é prejucial. Espero que tenhamos dias de mais sossego pela frente, que a oposição continue fazendo um papel importante de oposição, propositiva, encontrando falhas e direcionando o que deve ser feito.

Os extremos na câmara

A Câmara teve um momento de ter duas oposições: uma ligada à esquerda, mas extrema, que é a bancada do PSOL; e a outra ligada à direita extrema, que é a bancada do PL. Mas conseguimos conviver bem com nossos colegas. A gente precisa garantir que eles tenham os espaços deles, mas eles precisam garantir que a gente tenha dentro da casa uma relação de respeito às posições contrárias e à ordem no parlamento. Não tive problemas com nenhuma bancada.

Balanço 2022 da câmara

Conseguimos superar bem o ano de 2022. Em 2021, já tínhamos batido o recorde de produtividade. No ano de 2022, mantivemos o ritmo, com mais de 13 mil proposições. Tivemos a felicidade de ser reconduzido ao cargo de presidente pelos vereadores e vereadoras. Vamos manter o ritmo de trabalho acelerado. Fizemos mais um repasse para a prefetura. Já haviamos feito em 2021 outro de R$ 30 milhões, no momento pós-pandemia para que a prefeitura pudesse fazer investimentos em infraestrutura na cidade. E em 2022, naquele momento da chuva, a gente precisou se posiconar mais uma vez. Fizemos um repasse de R$ 15 milhões para que prefeitura pudesse pagar ao auxílio emergencial municipal.

Perspectivas para 2023

2023 é um ano pré-eleição. Debates mais intensos, mais acalorados. Será um ano que vamos discutir muito a cidade. A gente tem hoje um governo que oposição ao projeto do PSB, que vai ter umna bancada na Câmara que vai também estar alinhad ao governo do Estado, que vai fazer a defesa do possíveis candidatos a prefeitura.Vamos ter um governo que não vai estar alinhado com a nossa prefeitura. Vai ser um ano desafiador. Quem está no governo, vai ter a oportunidade de ser governo pela primeira vez. Vai ser um ano de muita discussão sobre a cidade, e isso é bom porque se reconhece erros e se aponta caminhos.

Eleição de 2024

Todo início de discussões sobre (eleição para) a prefeitura são colocados muitos nomes, mas mais à frente se estreita e termina se reduzindo o número de candidatos. Mas, claro, quanto maior o número de candidatos, mas frentes se abrem de bancadas que têm ligações ideológicas com seus possíveis candidatos, mas debates se criam na casa. Mas estou vendo um movimento político acertado do prefeito João Campos. Essa rearrumação do secretariado. A gente ver que ele tem conseguido atrair partidos que não estiveram no primeiro momento e que hoje já passam a compor a Frente Popular. A gente vai ter o prefeito muito forte para a reeleição. A gente está vendo um grande recapeamento na cidade, áreas de morro recebendo intervenções, o Projeto Parceria já chegou a mais de mil obras atingidas, está havendo transformações na cidade. É um prefeito que fez muitas entregas. A cidade tem se destacado. É a capítal que mais vai investir no Brasil. Isso tudo vai tendo um ambiente favorável.

União Brasil

O movimento de João (Campos) fica claro. Quando ele traz o União Brasil, tendo uma conversa com o presidente do partido, é natural que o partido caminhe com ele nas próximas eleições. Você está falando de um vereador (Vitor André Gomes), que é do partido, mas que foi para o partido na junção do PSL com o DEM, e ele era filiado ao DEM. Então, a ligação política dele é com o deputado Mendonça Filho, que continua na oposição. A gente está falando partido, que não se resume a um vereador.Quem sabe lá na frente, o vereador não possa mudar de posição e integrar a nossa base de governo.

Saída de Carlos Muniz da secretaria

Isso é uma coisa já era esperada, já estava mais ou menos conversada. O próprio Carlos Muniz já tinha conversado com alguns vereadores. Ele deve assumir outra missão importante na prefeitura, fez um grande trabalho na Secretaria de Governo, mas essa mudança é quase de praxe. Dá um fôlego novo. O PSB tem quadros competentes, como Sileno e Newton Mota. São nomes com expressividade grande. O prefeito vai, com calma, cautela, conversando com muita gente, fazer uma escolha muito boa e que vai ajudar o seu governo. Eu tenho boa relação com esses dois nomes, mas não posso tomar a vaga do prefeito e escolher o secretário de Governo. Quem ocupar essa importante cadeira do secretariado, terá um papel importante, principalmente para a reeleição do prefeito.

PT na base de João Campos

Toda eleição zera um processo e inicia outro. A eleição de 2022 deixou claro que os campos ideológicos precisavam estar unidos, e a gente ver essa união PT com o PSB em nível nacional. Se a gente tem lá o presidente Lula tendo como vice Geraldo Alckmin dentro do PSB, a gente precisa levar isso para os municípios, pra os estados. É uma composiçao que está exposta em nível nacional, e fica difícil a gente entender o PT não estando com o PSB aqui. A gente não entende que o PT não esteja caminhando com o PSB como sempre esteve. Essa união da Frente Popular vem de muito tempo. Teve um momento de estremecimento e voltou, principalmente no momento que as ideológicas precisavam se juntar para que a gente tivesse um resultado nas eleições como a gente teve.

Veja também

TEATRO Recife recebe três musicais infantis neste final de semana