Romildo Porto é empossado novo presidente da Compesa

A- A+

O engenheiro civil Romildo Porto foi empossado na tarde dessa quarta-feira (24) como o 20º presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). A solenidade de posse aconteceu na sede administrativa da empresa, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, e foi conduzida pelo presidente em exercício da Compesa, Ricardo Barreto, e pelo secretário de Gestão da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento, Celso Agra.



Antes de assumir a presidência da Compesa, Romildo Porto já havia atuado na empresa, onde ocupou, em 2003 e 2009, os cargos de superintendente de Planejamento e de Tecnologia da Informação. Ele também ocupou outros cargos em empresas públicas, a exemplo da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), onde foi coordenador de Tecnologia da Informação. Porto ainda foi gerente geral Administrativo e Financeiro da empresa de Urbanização do Recife (URB) e diretor geral de Administração Tributária na Empresa Municipal de Informática (Emprel).

“Vamos trabalhar em sintonia com a recém-criada Secretaria de Recursos Hídricos, que definirá as políticas públicas para o setor, além da execução de projetos que viabilizem a captação de recursos para obras de água e esgoto para atender aos anseios da população de Pernambuco", destacou Porto.



Segundo o novo presidente da Compesa, a responsabilidade da nova gestão é enorme, pois será necessário tocar obras hídricas estruturadoras, a exemplo das Adutoras do Agreste, Serro Azul e Alto Capibaribe. “Atuaremos, de um lado, em grandes obras, mas sem esquecer as intervenções de pequeno e médio porte, que atenderão pequenas regiões, mas com grande alcance social e melhoria da qualidade de vida das pessoas que precisam das ações da Compesa”, complementou Porto.

Veja também

Mundo Bebês siamesas são separadas após 11 horas de cirurgia histórica nos EUA