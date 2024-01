Saiba quem é o general Maurílio Ribeiro, que assume o Comando Militar do Nordeste

A- A+

A troca da direção do Comando Militar do Nordeste (CMNE) aconteceu na manhã desta sexta-feira (19), no Forte Guararapes, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. A partir de agora, quem assume os trabalhos é o General Maurílio Miranda Netto Ribeiro. Ele fica no lugar de Kleber Nunes de Vasconcellos, que foi nomeado em março de 2023. O presidente Lula, juntamente com o comandante do Exército, General Tomas Paiva, participa da solenidade.

Nascido em 29 de abril de 1964, no Estado do Rio de Janeiro, Maurílio Ribeiro é filho de Maximílio Netto Ribeiro e Deize Miranda Netto Ribeiro. Ele é casado com Marciane Adriana e tem quatro filhos.

Incorporou as fileiras do Exército em 29 de fevereiro de 1983, na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no RJ, tendo sido declarado aspirante da área de artilharia, em 6 de dezembro de 1986. Ribeiro realizou diversos cursos militares de paraquedista, aperfeiçoamento de oficiais, direito internacional dos conflitos armados e MBA em logística empresarial, na Fundação Getúlio Vargas.

Como oficial subalterno e intermediário, desempenhou todas as funções que lhe foram delegadas, além de ter sido instrutor da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, sediada no Rio de Janeiro.

Como oficial superior, foi instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército; assessor de defesa antiaérea, no Comando de Defesa Aereroespacial Brasileiro, em Brasília; comandante do 11º Grupo de Artilharia Antiaérea do Exército; oficial de operações do Comando da 10ª Região Militar, em Fortaleza; assessor militar na Junta Interamericana de Defesa (JID), nos Estados Unidos; e assessor de Defesa no Ministério das Relações Exteriores.

Como oficial general, ele foi comandante da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, no Guarujá; diretor de sistemas e material de emprego militar, em Brasília; comandante da 8ª Região Militar, em Belém; e vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, no Rio de Janeiro.

Maurílio Miranda Netto Ribeiro foi agraciado com 15 condecorações nacionais e uma nacional.

Veja também

BLOG DA FOLHA Saiba quem é o general Maurílio Ribeiro, que assume o Comando Militar do Nordeste