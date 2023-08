A- A+

Saldo positivo de empregos em Pernambuco e no Recife no mês de julho

O último mês de julho teve um saldo positivo de geração de empregos em Pernambuco e na Capital. É o que revela dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados, ontem, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Pelo terceiro mês consecutivo, o Estado obteve um saldo positivo de empregos formais. Foram 4.401 novos postos de trabalho foram criados no estado no último mês. No acumulado dos primeiros sete meses do ano, durante o Governo Raquel Lyra, são 9.591 empregos gerados.

“O índice de julho faz com que Pernambuco já inicie o segundo semestre de 2023 com saldo positivo, comprovando o fortalecimento do ambiente produtivo e o empenho do Governo do Estado em estimular a geração de empregos”, afirma a secretária em exercício da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE), Cristiane Andrade.

Todos os cinco grandes setores produtivos em Pernambuco tiveram saldo de empregos positivo no mês de julho. O resultado foi puxado, principalmente, pelos setores de Indústria (1.739), Agropecuária (1.199) e Serviços (909). Em seguida, vieram Comércio (481) e Construção (73). O destaque foi para as Indústrias de Transformação, onde foram abertos 1.826 novos postos.

No recorte da população feminina, foram assinadas 1.149 novas carteiras de trabalho para mulheres.

Segundo melhor resultado do NE

Já no Recife, foram criados mais 1.626 empregos formais em julho, marcando o segundo melhor resultado de 2023, atrás apenas de fevereiro (2.027).

Todos os sete meses do ano trouxeram resultados positivos para a Capital do Estado, acumulando mais de 8 mil novas carteiras assinadas nas empresas da cidade e contribuindo para o estoque de 537.337 postos de trabalho em atividade.

No Nordeste, o Recife ficou em segundo lugar no mês de julho, atrás apenas de Fortaleza (3.209) e à frente de Teresina (3º, com 1.068) e Salvador (4º, com 1.010). O saldo de 1.626 empregos é resultado de 16.684 admissões e 15.058 desligamentos realizados na Capital de Pernambuco.

“A economia real em condições favoráveis para as empresas reflete na criação de empregos formais e, além disso, sinaliza segurança e previsibilidade para quem investe e gera riquezas. O emprego é um dos principais indicadores de bem-estar social e econômico e tem sido prioridade nas nossas ações como gestão pública”, destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura do Recife, Joana Portela Florêncio.

O setor de Serviços mantém-se como o maior responsável pelo saldo positivo de empregos no Recife, com 1.500 vínculos celetistas a mais, resultado de 10.627 contratações e 9.127 demissões em julho. A Construção Civil segue em segundo, com saldo de 329 (2.016 contratações e 1.687 demissões), com a Indústria em terceiro, com saldo de 31 (850 contratações e 819 demissões).

Desde o início da gestão João Campos, em janeiro de 2021, já foram criados 64.286 empregos com carteira assinada e em plena atividade na capital pernambucana.



