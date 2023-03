A- A+

Secretaria de Saúde irá realizar mais de 2.500 mamografias gratuitas em vários pontos do Recife Vice-prefeita Isabella de Roldão destaca iniciativa, fundamental para a prevenção do câncer de mama

Durante o mês de março - mês da mulher -, a Secretaria de Saúde do Recife irá realizar mais de 2.500 mamografias gratuitas no mamógrafo móvel que irá circular por vários pontos da cidade. Para a vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão, a iniciativa da secretaria é fundamental para a prevenção do câncer de mama nas recifenses.

"Divulgar o mamógrafo móvel é importante demais para que as mulheres que não têm acesso ao exame consigam fazer esse preventivo, que é tão necessário, sem custo algum. Serão mais de 2500 exames realizados durante todo esse mês de março, mês da mulher", ressalta Isabella.

O exame pode ser feito por mulheres e homens trans dos 50 aos 69 anos. Os horários disponibilizados serão das 8h às 12h e das 13h às 17h. E o melhor: não é preciso agendar previamente a mamografia. Serão 80 vagas por dia, sendo 40 pela manhã e 40 pela tarde.



Confira datas e locais no calendário abaixo:

Mamógrafo Março 2023 by Folha de Pernambuco on Scribd

Veja também

Suporte Câmara aprova projeto de crédito para mulheres negras e de baixa renda