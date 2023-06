A- A+

Secretário da Prefeitura do Recife denuncia racismo durante evento em João Pessoa Prefeito do Recife e líder do Governo manifestaram solidariedade

O Secretário de Governo e Participação Social do Recife, Aldemar Santos, conhecido como Dema, denunciou que foi vítima de racismo ao participar de um evento da Frente Nacional dos Prefeitos, em João Pessoa, na Paraíba. Após constantes tentativas de se credenciar para o evento, ele questionado se era segurança do ato público.

"Hoje, infelizmente, fui vítima de um ato acintoso de racismo. Vim a João Pessoa para participar de um evento da Frente Nacional dos Prefeitos. Pois bem, aqui chegando fui até a recepção do evento com a finalidade de me cadastrar na condição de Secretário de Governo e Participação Social do Recife. Daí começam os absurdos", afirmou.

Ele relata que os crachás oferecidos pela organização nunca eram compatíveis com o seu cargo. Ele chegou a demorar mais de 30 minutos, segundo o relato, para se credenciar.

"De início, após me apresentar e falar meu C.P.F., foi-me dado um crachá de "empresário de Jaboatào dos Guararapes, cidade vizinha a Recife. Tudo muito bem, parecia ser apenas um erro de cadastramento ou coisa parecida. Expliquei que eu nem era empresário e que eu estava ali como Secretário de Governo de Recife. Foi-me dado, desta feita, um novo crachá de SUBSECRETÁRIO de Jaboatão dos Guararapes. Por mais uma vez, fiz ver que ali existia um erro e que eu não representava Jaboatão, mas sim Recife. Afirmei, posto que é a realidade, que sou secretário de Recife. Mesmo assim, já tendo se passado mais de 30 minutos e com todas as outras pessoas tendo seus cadastramentos corretos, eu, por mais uma vez, expliquei que estava havendo um engano e que eu era e sou secretário de Recife, desta feita com mais ênfase e já com algum aborrecimento", disse.

Após a demora e com todas as demais autoridades credenciadas, uma outra mulher responsável pelo credenciamento chegou a perguntar se ele era segurança do evento. "Neste momento a jovem que estava fazendo meu cadastro, aproximou-se de alguém, cujo nome e qualificação eu tenho, mas que não vou expor aqui, por não ser esse o objetivo dessa postagem, para pedir alguma orientação sobre o que fazer. Foi quando, ao retornar, a recepcionista questionou-me se eu era segurança. Agora, já com bastante indignação, perguntei a ela o que a faria crer que eu seria Segurança", afirmou.

Lideranças se manifestaram em solidariedade a Dema. O prefeito do Recife, João Campos (PSB), tomou providências e se solidarizou.

"Toda a minha solidariedade ao secretário de Governo do Recife, Dema Santos, depois do caso de racismo ocorrido hoje, durante credenciamento para encontro da FNP, em João Pessoa. Conversei com o presidente da Frente, Edvaldo Nogueira, que também se solidarizou, repudiou a atitude e afirmou que as devidas responsabilidades serão cobradas. Gestos assim são inaceitáveis e não representam a trajetória da instituição. Qualquer reflexão sobre o futuro das cidades passa pelo enfrentamento a todas as formas de preconceito. Racismo é crime", disse.

O líder do Governo na Câmara de Vereadores, Samuel Salazar (MDB), também manifestou solidariedade.

"Nossa total solidariedade ao Secretário de Governo e Participação Social da Prefeitura do Recife, Aldemar Santos, vítima de racismo durante o evento da Frente Nacional dos Prefeitos em João Pessoa, Paraíba. É lamentável que atos de discriminação racial ainda persistam em nossa sociedade. Reconhecemos sua coragem ao expor essa intolerância, que afeta não apenas você, mas também tantas outras pessoas diariamente. Continuaremos lutando por uma sociedade justa, igualitária e inclusiva. Não ao racismo!", declarou.

O deputado estadual Rodrigo Farias (PSB) disse que o ato foi "inaceitável". "Toda a minha solidariedade ao amigo e secretário de Governo e Participação Social do Recife, Aldemar Santos, que sofreu um inaceitável ato de racismo quando participava de evento em João Pessoa, onde representava a Prefeitura do Recife. O racismo é um dos crimes mais absurdos que existem, deve ser combatido por todos nós e não pode ficar impune. Amigo Dema, parabéns pela coragem de denunciar e conte comigo sempre", afirmou.

