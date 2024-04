Secretário fala à Comissão de Finanças da Alepe sobre extinção de faixas salariais da PM

A- A+

A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) discute, nesta quarta-feira (10), o projeto de lei que põe fim às faixas salariais da Polícia Militar. A sessão conta com a presença do secretário da Fazenda de Pernambuco, Wilson de Paula, que apresenta aos deputados estaduais os números do orçamento para a execução escalonada da extinção do regime de salários instituído a partir de 2017.



A proposta já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovada na Comissão de Finanças - a votação deve acontecer próxima semana -, segue para votação em plenário.

Na reunião, o secretário apresentou os números da proposta que reajusta o salário dos servidores de forma escalonada até 2026. De acordo com Wilson, a proposta vai beneficiar todos os servidores da segurança. "O projeto, na sua amplitude, promove ganhos reais à segurança pública de Pernambuco, todos (servidores) terão um ganho real. É um projeto ousado, que atende (às expectativas), sempre com o horizonte na responsabilidade fiscal. Acreditamos muito nesse desenho", declarou o secretário.

Em resposta aos questionamentos dos deputados, o secretário detalhou a proposta, explicando a movimentação financeira que o estado vai precisar imbuir. "Cada servidor terá a movimentação dentro das faixas e reajuste e, com isso, vamos eliminar as faixas. E, para isso, precisaremos de três anos", afirmou.

Wilson de Paula se comprometeu a fornecer mais informações e dados sobre a execução da proposta aos deputados de forma ágil, tendo em vista que o projeto, enviado à casa em regime de urgência, tem apenas mais 9 dias para apreciação dos deputados, antes de ir obrigatoriamente para a votação em plenário.

