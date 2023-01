A- A+

Ex-governador Paulo Câmara deixa o PSB. Confira a carta de desfiliação Na quinta (26), o ex-governador esteve com o presidente nacional do PSB em Brasília

O ex-governador de Pernambuco Paulo Câmara entregou, na quinta-feira (26), carta de desfiliação do PSB. A informação foi divulgada com exclusividade pela Coluna do Estadão, assinada pela jornalista Mariana Carneiro.

O nome de Paulo Câmara chegou a ser lembrado para alguns cargos no Governo Federal. O gestor é cotado para o comando do Banco do Nordeste, mas sempre foi lembrado na cota pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sem o apoio do PSB. As negociações seguem adiante, mesmo com o afastamento do gestor do partido.

Paulo Câmara era primeiro-vice presidente do PSB Nacional e havia uma indefinição jurídica sobre a ocupação do cargo de presidente do Banco do Nordeste. De acordo com a Lei das Estatais, dirigente partidário não pode assumir cargo em estatal. Contudo, o motivo da saída de Câmara da gestão não tem relação com o impedimento legal.

A Folha de Pernambuco está tentando falar com o ex-governador. Nesta semana, o ex-governador esteve em Brasília e conversou ainda ontem com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira.

Confira a nota do ex-governador:

Ao presidente do Partido Socialista Brasileiro, Sr. Carlos Siqueira,



Ingressei no PSB, a convite do governador Eduardo Campos em 2014, para ser candidato ao Governo de Pernambuco. Naquele ano, em 13 de agosto, sofremos todos a perda de nossa maior liderança num trágico acidente aéreo. Eduardo foi um político e gestor público que fez história no Brasil transformando nosso estado para melhor.



Nos oito anos seguintes, tive a difícil tarefa de suceder o melhor governador da história. O que já não seria fácil se tornou ainda mais desafiador, com as sucessivas crises enfrentadas pelo país e pelo mundo, a mais grave de todas a pandemia da Covid-19.



Minha dedicação a Pernambuco foi integral em meus dois mandatos. Avançamos em todas as áreas da gestão, sobretudo na educação, ao atingir a marca de melhor ensino médio do país.



Ao tempo que finalizei a honrosa tarefa de ser governador de Pernambuco também avaliei concluída minha história partidária junto ao PSB. Quero agradecer a todos os companheiros e companheiras de partido que sempre estiveram ao meu lado nesse período, nas pessoas do nosso presidente nacional, Carlos Siqueira e estadual, Sileno Guedes.

Não estaremos mais ombro a ombro, mas permaneceremos no mesmo front, defendendo políticas públicas que priorizem os mais vulneráveis e lutando por um Brasil mais justo.

Muito obrigado e que Deus nos abençoe!

Paulo Câmara.

