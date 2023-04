A- A+

Senado aprova autorização de empréstimo para Prefeitura do Recife O prefeito João Campos (PSB) demonstrou, mais uma vez, forte articulação na Casa

O plenário do Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (19), a operação de crédito de R$ 2 bilhões para investimentos no Recife. Foram 63 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção.

O prefeito João Campos (PSB) demonstrou, mais uma vez, forte articulação na Casa. Na sessão desta quarta-feira (19), lideranças do PL tentaram travar todas as votações da Casa. Os antagonistas estavam protestando pela abertura da CPMI do dia 8 de janeiro. Ainda assim, o gestor conseguiu aprovar a matéria.

Presidente da sessão, o senador Veneziano Vital do Rêgo se manifestou a favor da votação. Ele disse que os interesses do Recife não poderiam ser prejudicados pela tentativa de obstrução da pauta.

Os recursos são fruto de um pedido da Prefeitura ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para assegurar recursos para a urbanização de 40 comunidades na capital pernambucana. Após a aprovação na CAE, o contrato de empréstimo com a instituição financeira internacional seguirá para o plenário da casa alta, onde será votado por todos os senadores.

Veja também

Ucrânia "Queda de satélite da Nasa" provoca lampejo no céu de Kiev