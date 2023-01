Senador Fernando Bezerra Coelho recebe comenda por serviços prestados ao Imip

A- A+

O senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho (MDB) recebeu, na manhã desta segunda-feira (23), a Comenda Professor Fernando Figueira, concedida pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip). A entrega da honraria, pela presidente da instituição, Silvia Rissin, ocorreu em solenidade realizada da Sala de Defesa de Tese do Imip, no bairro dos Coelhos, região central do Recife.



A honraria é concedida às pessoas que contribuíram ou prestaram relevantes serviços ao Imip, no sentido de ampliar sua capacidade operativa e melhor desempenho da missão e objetivos institucionais.



Solenidade no Imip - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco



Fernando Bezerra Coelho é a 20ª personalidade a receber a comenda. Entre os já agraciados, estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o empresário Armando de Queiroz Monteiro Filho, o ex-governador Eduardo Campos e o professor Gilliatt Falbo. O último a receber a comenda foi o médico Jarbas Barbosa.

O empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do Grupo EQM, do qual faz parte a Folha de Pernambuco, que prestigiou a homenagem, disse que a contribuição de Fernando Bezerra Coelho para o desenvolvimento do estado tem sido extraordinária. “Estamos todos aqui homenageando essa extraordinária vida de Fernando Bezerra Coelho. Quarenta anos muito intensos e muito importantes na história de Pernambuco e do Brasil. Estou muito feliz de estar aqui. Não só eu como a Folha de Pernambuco, as empresas que integro; e meu pai, se estivesse vivo, estaria aqui dando um abraço em Fernando”, afirmou.

