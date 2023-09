A- A+

Senador Jarbas Vasconcelos se aposenta da vida parlamentar No lugar dele, assume formalmente a representação de Pernambuco no Senado Fernando Dueire (MD

O senador Jarbas Vasconcelos (MDB) decidiu se aposentar da vida parlamentar. Após se licenciar do cargo, em dezembro do ano passado, para realizar tratamento de saúde, o senador resolveu formalizar nesta terça (05) a sua saída em definitivo da Casa. Em seu lugar, assume formalmente a representação de Pernambuco no Senado Federal Fernando Dueire (MDB), primeiro suplente de Jarbas que já vinha no exercício do mandato desde o ano passado. Em nota, ele anuncia os motivos e faz um retrospecto de 50 anos de vida pública.

Trajetória

Com mais de 50 anos de atuação política, Jarbas construiu em todos os cargos que ocupou uma carreira marcada por dedicação, ética e comprometimento com Pernambuco. Ainda na juventude, foi cofundador do MDB, partido pelo qual foi eleito Deputado Estadual (1971-1975) e Deputado Federal (1975-1979 e 1983-1985), obtendo a maior votação então conferida a um candidato no Estado. Com a redemocratização no País, no primeiro pleito direto pós-ditadura, foi eleito Prefeito do Recife, cargo que ocupou por dois mandatos (1986-1988 e 1993-1996). No período, foi reconhecido nacionalmente por seus programas de gestão participativa.

Foi Governador de Pernambuco também dois duas vezes (1999-2006), período que enfrentou o desafio de atualizar a infraestrutura do Estado, tirando do papel obras estruturadoras para o desenvolvimento da Região Metropolitana, Agreste e Sertão. De volta ao Congresso Nacional, ocupou pela primeira vez o cargo de Senador da República entre os anos de 2007 a 2015, sendo eleito na sequência novamente Deputado Federal (2015-2019). Em nova eleição majoritária, voltou ao Senado Federal, mandato que iniciou em 2019.

Confira a nota na íntegra:

“Na minha vida pública, sinto-me grato por ter trilhado o caminho ao lado do povo de Pernambuco. Pude contar com a confiança do meu Estado em diferentes momentos e, em todos eles, procurei retribuir a confiança defendendo projetos que tivessem real impacto na vida das pessoas.

Posso dizer, com orgulho, que tive o privilégio de ter ao meu lado uma equipe técnica e política competente. Juntos, soubemos priorizar a participação popular, modernizar as estruturas de atuação municipal e estadual, fazer relevantes obras de infraestrutura, investir na cultura, na educação, na saúde e na criação de importantes programas e iniciativas que impulsionaram a economia do Estado.

Durante e após os meus mandatos, sempre saí de cabeça erguida, certo de que, com erros e acertos, fiz o que pensava ser melhor para o povo. Chegar aos 81 anos, tendo 50 deles na vida pública, poder andar nas ruas e contar com o olhar respeitoso do cidadão e dos pares é, para mim, motivo de altivez e de que fiz o meu melhor.

É movido por esse mesmo orgulho e consciência cívica que decido, neste momento, deixar o Congresso por entender que minha contribuição ao País será dada, de agora em diante, de outra forma. Minha admiração e respeito a todos que me acompanharam ao longo das últimas décadas. À minha família meu mais profundo agradecimento por sempre estarem ao meu lado. A Fernando Dueire, suplente que escolhi pessoalmente e que passa a ocupar em definitivo a honrosa tarefa de representar Pernambuco no Senado Federal, meus sinceros votos de muito sucesso.

Qualquer palavra de agradecimento que tentasse expressar não estaria à altura da gratidão que tive por representar e defender o meu Estado nos últimos 50 anos da minha vida".

Manifestações de lideranças políticas:

"Recebi com muita serenidade a notícia da aposentadoria do Senador Jarbas Vasconcelos. Meu pai contribuiu ativamente para o processo de redemocratização do Brasil. Exerceu os cargos executivos de Prefeito do Recife e governador de Pernambuco sucessivas vezes, amplamente reconhecido pela população, com entregas marcantes nas mais diferentes regiões do estado. É justo que depois de mais de cinquenta anos de vida pública possa apresentar sua aposentadoria da vida parlamentar, sem abdicar de seguir ajudando as novas gerações com sua larga experiência em muitas quadras e encruzilhadas desse tempo vivido. Tenho certeza que está realizado pela trajetória que tem, e pelos exemplos de ética e coragem que sempre demonstrou. Quanto a mim, seguirei trabalhando para perpetuar seu legado. Pernambuco pode ter certeza que buscarei fazer o melhor para todos, assim como ele sempre fez".

Jarbas Filho

Deputado Estadual pelo MDB

“Recebi com um sentimento renovado de responsabilidade a decisão do Senador Jarbas Vasconcelos em se aposentar da vida parlamentar. Seguirei atuando no Senado Federal tendo seus ensinamentos como bússola e sua trajetória como inspiração. Sei o tamanho do desafio que é honrar a sua ausência. O titular deste mandato, que agora assumo em definitivo, é o mais vitorioso político pernambucano e uma referência em todo País. É um homem que dedicou mais de 50 anos de sua vida a fazer política com altivez, determinação e ética. Foi e será sempre meu farol".

Fernando Dueire

Senador MDB-PE

“Jarbas anunciou hoje sua aposentadoria da vida parlamentar. Este, portanto, é mais um momento para homenagear sua vida pública intocável, exemplo de coragem, decência, integridade, espírito público e compromisso com o povo. Tenho o maior orgulho de ter sido seu parceiro nessa caminhada. Muito obrigado, amigo! E, mais uma vez, parabéns pelo enorme legado que você deixa ao anunciar sua aposentadoria”.

Raul Henry

Presidente do MDB-PE

"Minha homenagem a Jarbas Vasconcelos é, na verdade, um momento de expressar muita gratidão pessoal. Especialmente por tanto ter aprendido com ele. E por sua grande generosidade comigo. Quando trabalhei muito próximo dele, vi um governador de extrema sensibilidade e seriedade ante a coisa pública. Uma invejável capacidade de delegar e cobrar da equipe. Preocupado com os resultados, mas também com os processos democráticos rumo a estas entregas. Um governante que só sabe gerir com auditorias e pesquisas diz muito de sua honestidade e compromisso popular e cidadão. Portanto, mais uma vez e sempre, parabéns governador. E muito obrigado."

Jayme Asfora

Secretário-executivo de Direitos Humanos do Governo do Estado

