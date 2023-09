A- A+

Senadores e desembargador recebem homenagem no Tribunal de Justiça de Pernambuco A cerimônia aconteceu no Palácio da Justiça, localizado no TJPE

Os senadores Humberto Costa, Teresa Leitão e Fernando Dueire e o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Paulo Augusto de Freitas Oliveira receberam, na manhã desta segunda-feira (18), o Grão Colar de Alta Distinção da Medalha da Ordem do Mérito Judiciário Des. Joaquim Nunes Machado, considerada a mais alta condecoração do TJPE. A homenagem é destinada para as autoridades que não puderam comparecer à solenidade de comemoração dos 201 anos do TJPE, que aconteceu no dia 14 de agosto deste ano.

Grão Colar de Alta Distinção da Medalha da Ordem do Mérito Judiciário Des. Joaquim Nunes Machado. Foto: Alexandre Aroeira/ Folha de Pernambuco

Além da medalha, os agraciados receberam um diploma, gravuras do Palácio da Justiça em bico de pena do artista Cavani Rosas, um cristal holográfico do Palácio da Justiça e um livro dos 200 anos do TJPE.

A cerimônia especial aconteceu na Sala Nobre do Palácio da Justiça, localizada no TJPE, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Des. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, esteve à frente da cerimônia.

“Estamos dando seguimento a uma solenidade onde o Tribunal de Justiça entrega a sua maior comenda, a Medalha Desembargador Joaquim Nunes Machado, fazendo essa homenagem a aqueles que efetivamente interferiram, ajudaram, ou contribuem para o fortalecimento do Poder Judiciário de Pernambuco. Três senadores da República do Estado de Pernambuco assim têm agido, o desembargador Paulo Augusto, recentemente chegado à casa também. É uma forma de reconhecer e de manifestar gratidão a essas pessoas”, afirma.

O desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira, pontua que o momento é de muita honra e muito orgulho.

“É motivo de responsabilidade também. Aumenta a nossa responsabilidade, para que possamos prestar um serviço de mais qualidade ao povo pernambucano, chegando próximo e aproximando a Justiça da sociedade e do cidadão. É um motivo de muito orgulho estar compartilhando com alguns senadores o recebimento dessa medalha”, destaca.

A senadora Teresa Leitão comenta que enxerga a homenagem com muita honra, gratidão e ressalta que o Tribunal de Justiça de Pernambuco tem um papel muito importante no equilíbrio democrático. Receber a homenagem ao lado dos dois senadores da República é também um indicador muito importante, destaca a senadora.

“Como nós não tínhamos agenda para vir no dia do aniversário, a ideia de juntar também foi bem interessante. Estamos aqui nós três com muita honra, muita gratidão, para receber essa medalha que certamente nos responsabiliza mais ainda com os nossos mandatos na defesa da Justiça, da democracia, da Constituição e para trabalhar cada vez mais para o povo de Pernambuco”, diz.

Para o senador Humberto Costa, a homenagem é uma demonstração de que, no País, e particularmente no Estado de Pernambuco, existe uma independência e uma autonomia entre os poderes, mas ao mesmo tempo um relacionamento harmônico. A condecoração trata-se de algo que fortalece o papel das instituições no Estado, ressalta o senador.

“Eu fico muito feliz e lisonjeado, porque o Tribunal de Justiça de Pernambuco tem a tradição, a característica, de ser um Tribunal que cumpre rigorosamente o papel de promover a Justiça no nosso Estado, de atuar com absoluta imparcialidade, e com responsabilidade. Ser homenageado por uma instituição assim, sem dúvidas, é motivo de muita satisfação. Eu espero corresponder a essa confiança que está sendo depositada em mim no exercício do meu mandato de senador, na defesa desses valores constitucionais, da independência e autonomia entre os poderes, mas também de lutar para que o Poder Judiciário no Brasil tenha as condições adequadas para exercer o seu papel que é tão fundamental”, destaca.

Já o senador Fernando Dueire, durante a cerimônia, comenta que se sentiu muito honrado em receber a medalha. Ele afirma que a medalha tem muitas vertentes: a primeira é de ser de uma instituição como o TJPE, respeitada no País inteiro e por todos os pernambucanos.

“O patrono da medalha, Joaquim Nunes Machado, foi um herói no século XIX, quando, engajado na Revolução Praieira, capturou todos os símbolos nativistas de Pernambuco e entregou a sua própria vida lutando por Pernambuco e por esses sentimentos. Essa medalha, além de nos trazer uma honra muito grande, nos traz também a marca do exemplo que nós temos que ter com Nunes Machado. Essa medalha nos provoca a ter os sentimentos de Nunes Machado, os sentimentos pernambucanos, nativistas, de independência e de compromisso com os menos possuídos”.

Estiveram presentes no evento, o diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, representando o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha PE, Eduardo de Queiroz Monteiro, e o prefeito do Recife, João Campos.

“Fiz questão de vir prestigiar, porque é importante a gente ter figuras que nos representam tendo reconhecimento. E as instituições tendo o papel da independência, mas também da harmonia. Três senadores da República, os três do nosso Estado, recebendo essa homenagem do Tribunal de Justiça, é algo que a precisa celebrar e prestigiar. Então, parabéns e fico muito feliz de poder presenciar isso”, afirma João Campos.

Estiveram no evento, também, a desembargadora Daisy de Andrade Costa Pereira, e os desembargadores: Ricardo Paes Barreto (corregedor geral da Justiça), Frederico Neves (2º vice-presidente do TJPE), Fausto Campos, Alexandre Assunção, André Guimarães (presidente do TRE), Cândido Saraiva, Jorge Américo Pereira de Lira, Eduardo Guilliod, Humberto Vasconcelos Junior, Alberto Virgínio, Agenor Ferreira, Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Gabriel Cavalcanti, Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, Eduardo Sertório (ouvidor), Isaías Andrade Neto, Honório Gomes, Demócrito Reinaldo Filho e o procurador Aguinaldo Fenelon. A deputada estadual Rosa Amorim (PT-PE), entre outras autoridades, também participaram.

Senador Fernando Dueire e o diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi. Foto: Alexandre Aroeira/ Folha de Pernambuco

