Servidores do Detran ameaçam suspender Operação Lei Seca após decreto do Governo

Com o decreto da governadora Raquel Lyra (PSDB), publicado na terça-feira, no Diário Oficial do Estado, e que, entre outras coisas, exonerou os comissionados; dispensou funções gratificadas, revogou todas as cessões de servidores e suspendeu licenças, o Sindicato dos Servidores do Detran anunciou que está suspensa a Operação Lei Seca porque policiais perderam a gratificação e voltaram para os quartéis, a equipe de saúde também perdeu gratificação e os funcionários do Detran estão agora nos trabalhos internos.

"Já pedimos a urgência do retorno desse programa para não correr o risco de você ter um fim de semana de janeiro, de férias, com a Lei Seca suspensa e a população exposta a pessoa que beber e assumir o volante de um veículo", argumentou o presidente do sindicato, Alexandre Bulhões.

Em nota, o sindicato alega não ter intenção de interferir nas decisões da governadora e destaca suas orgens políticas, lembrando que ela é filha do ex-governador João Lyra Neto e sobrinha do ex-ministro da Justiça Fernando Lyra.

"É impensável acreditar que Raquel tenha um DNA autoritário. Porém, este decreto pôs fim a um modelo de programa copiado e invejado por outros Estados: a Operação Lei Seca", diz o texto.

A categoria também aguarda uma solução do novo Governo. "Esperamos uma atitude com a máxima urgência para se pôr de volta nas ruas os agentes de trânsito e demais servidores que tantos acidentes e mortes evitaram com a operação", ressalta a nota divulgada pela entidade.

