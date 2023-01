Silvério Pessoa vai acumular comando da Fundarpe

A- A+

Em edição do Diário Oficial desta sexta-feira (6), a governadora Raquel Lyra (PSDB) designou Silvério Pessoa, Secretário de Cultura do Estado, para responder pelo expediente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – FUNDARPE. A decisão possui efeito retroativo a 1 de janeiro de 2023

Em anúncio na última semana de dezembro, a governadora Raquel Lyra anunciou a escolha de Renata Borba para comandar o órgão.

