"Silvinho é o parlamentar que mais tem identidade com o PT", diz Augusto Coutinho

Deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos) - que prestigiou o Fórum Nordeste, promovido pelo Grupo EQM, nesta segunda (4), no Bairro do Recife - comentou sobre a expectativa sobre a reforma ministerial de Lula. Segundo o parlamentar, ela deve ser anunciada essa semana.



"A gente está aguardando. Estão faltando alguns ajustes aí. Segunda tem informação, mas creio que pode acontecer essa semana. Acho que dentro do republicanos, Silvinho de fato é o parlamentar que mais tem identidade com o PT. Ninguém pode esquecer todo o histórico do próprio deputado Silvio Costa durante o processo de impichment. Ele já participou de chapa majoritária junto com o PT. Então, ele tem essa identidade real. Acho que é importante para o partido que tenha esse link com o nome de Silvio Costa no ministério. É preparado, é competente e para Pernambuco é importantíssimo. Ou seja, a gente soma mais um ministério e se consolida no contexto de toda a equipe do presidente Lula", comentou.



Ele fala que o partido não vai pra base do Governo mesmo contemplado com o provavel ministério que Silvio Costa Filho assumirá. Mas, destaca que a aproximação vai viabilizar cerca de 30 votos para o Governo em pautas importantes. "Na verdade não existe essa troca e não existe essa relação. Primeiro, o Republicanos não vai para base do governo. Nós temos dentro do partido, como todos sabem, inclusive um governador de estado que foi oposição ao PT. Mas, a gente aqui de Pernambuco apoiou o PT já no primeiro turno e autorizado pela executiva nacional. Então, na verdade, o que representa isso? É uma aproximação através de um deputado. O presidente do partido tem deixado claro que continua numa posição de independência, mas eu tenho certeza que Silvio, com sua habilidade, vai estar ajudando a gente e nos temas importantes vai dar os votos que o governo precisa e eu estimo mais de 30 votos", disse.



*Com informações de Pupi Rosenthal

