Silvio Costa Filho deve assumir Ministério dos Portos e Aeroportos

Na costura para a reforma ministerial do Governo Lula, o deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos) tem espaço garantido. A dúvida era sobre qual pasta ele ocuparia na Esplanada dos Ministérios.

Após avanços nas conversas, o pernambucano deverá ficar com o Ministério de Portos e Aeroportos, atualmente, sob o comando do ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB). O desenho da minirreforma foi concluído na noite desta quarta-feira (16) e comunicado a aliados do presidente no Congresso, Arthur Lira (PP), no mesmo dia. O anúncio da minirreforma ministerial deve ser feito até esta sexta-feira (17).

A oferta teria sido feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No pacote, estaria o Ministério do Desenvolvimento Social para o deputado André Fufuca (PP-MA) e a pasta de Portos e Aeroportos para Costa Filho. Além dos espaços de primeiro escalão, as negociações também incluem a oferta da presidência e vice-presidências da Caixa Econômica Federal, atualmente presidida por Rita Serrano.

