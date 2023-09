Silvio Filho agradece confiança de Lula e defende diálogo no comando de Portos e Aeroportos

A- A+

Com o nome anunciado para comandar o Ministério de Portos e Aeroportos, o deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos) agradeceu a confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defendeu o diálogo no comando da pasta. Em postagem nas suas redes sociais, o parlamentar disse que vai manter o debate com o setor produtivo, trabalhadores e gestores públicos.

"Comunico que tive o privilégio de ser convidado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, Lula, para exercer a função de ministro de Estado dos Portos e Aeroportos do Brasil, um ministério extremamente relevante para a economia do nosso país onde, por exemplo, 95% das exportações e importações do Brasil passam pelos nossos portos. Vamos juntos dialogar com os trabalhadores e trabalhadoras, com o setor produtivo nacional, governadores e governadoras de Estado, prefeitos e prefeitas do Brasil para que, de maneira coletiva, possamos avançar na agenda do desenvolvimento econômico e social do país. Desde já, agradeço a confiança do presidente Lula e de todo o governo. Ao lado do Congresso Nacional, vamos continuar trabalhando por um país mais justo e mais solidário. O Brasil voltou!", afirmou.

