Sob pressão de professores, Governo de Pernambuco garante continuidade de negociação com categoria

Diante da pressão de professores contra proposta de adaptação do piso salarial dos professores, a secretária de administração de Pernambuco, Ana Maraíza, e o secretário da Fazenda, Wilson José de Paula, garantiram que a gestão dará continuidade às mesas de negociações com a categoria, durante audiência pública realizada nesta segunda-feira (22), na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

“A construção, em mesa de negociação com o Sintepe, de alternativas para a carreira do professor e a do pessoal técnico-administrativo da educação terá por baliza o espaço fiscal sustentável do estado, inclusive considerando os recursos legalmente vinculados. (...) Já foram realizadas uma dezena de reuniões específicas com o Sintepe, tanto no âmbito da secretaria de administração quanto no âmbito da secretaria de educação, e serão realizadas tantas quantas forem necessárias até que se consolide um acordo interessante, responsável e exequível para ambas as partes”, afirmou a secretária Estadual de Administração, Ana Maraíza.