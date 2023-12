A- A+

Superintendente da Sudene, Danilo Cabral, visita a Folha de Pernambuco Cabral foi recebido pelo presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, e diretores do jornal

O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, acompanhado dos diretores Heitor Freire (Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais), Álvaro Ribeiro (Planejamento) e José Lindoso (Administração), visitaram a Folha de Pernambuco na manhã desta quinta-feira (14). Os representantes da instituição foram recebidos pelo presidente do Grupo EQM, do qual faz parte a Folha, Eduardo de Queiroz Monteiro; o diretor executivo da Folha, Paulo Pugliesi; a diretora administrativa do jornal, Mariana Costa; o diretor operacional da empresa, José Américo Lopes Góis; a gerente administrativa do jornal, Ivone Palácio; o assessor especial da presidência do Grupo EQM, Joni Ramos; a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos; e a gerente de jornalismo da Rádio Folha FM 96,7, Marise Rodrigues.

Na última terça-feira (13), o Conselho Deliberativo (Condel) da Sudene realizou a sua 32ª reunião. No encontro, foi aprovado o orçamento de R$ 37,8 bilhões para o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) de 2024 e R$ 1,2 bilhão para o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), totalizando cerca de R$ 40 bilhões para o setores produtivos na área de atuação da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste).

O Condel foi realizado em conjunto com a assembleia geral extraordinária do Consórcio Nordeste. À frente da Sudene desde julho deste ano, o superintendente Danilo Cabral reiterou que o consórcio e a superintendência ainda não tinham constituído um diálogo anteriormente.

“Desde que a gente chegou, colocamos que o desafio era muito político nesse momento, no sentido de reconectar a Sudene com o mundo que dialoga com o papel dela. E nós combinamos de fazer no mesmo dia o Condel junto com o Consórcio Nordeste. O consórcio nunca tinha feito nenhuma reunião institucional com a Sudene. Desde que ele foi constituído nunca tinha tido um diálogo”, afirmou.

O presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, frisou o momento importante de transformação que a superintendência está passando. “Estou muito lembrado do seu discurso de posse, Danilo, e acho que realmente com a experiência que você carrega, você está trazendo de volta a Sudene para a agenda econômica, política, e essa integração com os governadores”, destacou.

No final da visita, Cabral e os diretores da instituição receberam de presente as revistas produzidas pela Folha de Pernambuco em 2023 como o ‘Folha Energia’ e ‘Marcas Que Eu Gosto’. Depois de visitar a diretoria, Danilo Cabral participou do Programa Folha Política, da Rádio Folha FM 96,7, comandado por Jota Batista.

