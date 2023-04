Superintendente regional da CGU em Pernambuco toma posse na tarde desta segunda-feira (24)

A- A+

Nesta segunda-feira ( 24), às 14h30, toma posse como superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco (CRU-PE) a auditora federal de Finanças e Controle, Conceição Policarpo Correia. A solenidade será realizada no auditório da Faculdade Senac, na rua Marquês de Pombal, n.º 57, Santo Amaro, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Marques de Carvalho, estará presente no evento e concederá entrevista à imprensa ao final da solenidade.

“Assumir a Superintendência da CGU em Pernambuco é uma grande honra e um grande desafio. Como profissional na carreira há 15 anos, conheço bem as especificidades da prevenção e do combate à corrupção na administração pública”, disse Conceição Correia.

A posse dela é emblemática em Pernambuco, uma vez que ela é a primeira mulher a ocupar o cargo, fortalecendo a presença feminina nos postos de alta gestão. Conceição sucede o auditor federal de Finanças e Controle José William Gomes da Silva na superintendência do órgão.

“O trabalho de excelência realizado pela CGU Regional Pernambuco tem como princípio a cooperação interinstitucional existente com os diversos órgãos de controle do Estado, em todas as esferas da administração. Estou certa de que será uma gestão comprometida com a eficiência, promoção da integridade e transparência pública, fortalecimento da gestão e o combate à corrupção”, concluiu Conceição.

Estarão presentes à solenidade o ministro a Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Marques de Carvalho; os procuradores-gerais do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e do Ministério Público de Contas de Pernambuco (MPC-PE); o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Ranilson Ramos; a governadora Raquel Lyra; o prefeito do Recife, João Campos; a secretária da Controladoria-Geral do Estado, Ericka Lacet; entre outras autoridades da área de controle interno e externo.

Currículo

A superintendente Conceição Policarpo Correia tem formação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Possui certificação em ouvidoria pública pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e especialização em Compliance e Integridade Corporativa pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Iniciou sua carreira no serviço público federal em 1994, quando assumiu o cargo de patrulheira Rodoviária Federal, compondo a primeira turma de mulheres daquele órgão.

Foi analista de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), no período de 1995 a 2006. Em 2007, assumiu o cargo de auditora Federal de Finanças e Controle da CGU. Atuou na Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção e na Ouvidoria-Geral da União, em Brasília. Em 2017 foi coordenadora do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção em Minas Gerais. Em 2018 ganhou o Prêmio de Servidora Destaque da CGU e em 2020 recebeu o Prêmio de Excelência da CGU, na área de gestão interna.

A Controladoria Regional da União do Estado de Pernambuco é uma unidade regional da Controladoria Geral da União (CGU), órgão do governo federal com status de Ministério, sendo responsável pela defesa do patrimônio público, a transparência na gestão, por meio de ações de controle interno, auditoria pública, correição, ouvidoria, dentre outras, de forma a promover a correta aplicação dos recursos públicos.

