Tadeu Alencar é anunciado como secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo Ex-deputado se junta ao time de Márcio França

O ex-deputado Tadeu Alencar (PSB-PE) foi anunciado, nesta sexta-feira (23), como novo secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. O convite foi feito pelo chefe da pasta, Márcio França (PSB-SP), que destacou a importância desse reforço na equipe para tirar do papel metas estratégicas definidas pelo presidente Lula (PT).

“Fizemos um convite, um chamamento, uma verdadeira convocação para o Tadeu, que é uma pessoa experiente, competente e nosso amigo de tantos anos. O presidente Lula nos pediu que o empreendedorismo fosse a marca do seu terceiro mandato. Com esse reforço no time, tenho convicção de que vamos atingir essa meta”, declarou França.

"Recebi com muita satisfação, alegria e orgulho esse convite vindo do Ministro Márcio França para me integrar ao exemplar trabalho que já vem sendo desenvolvido no Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Fico feliz pela indicação e pelo reconhecimento do nosso trabalho na vida pública, que vem desde os tempos de Eduardo Campos no Governo de Pernambuco, passando por dois mandatos na Câmara dos Deputados e, por último, sendo liderado pelo Ministro Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública", comentou Tadeu, que destacou a satisfação de estar ao lado de Márcio França em mais essa missão.

Em 2023, durante a gestão do ex-ministro Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tadeu Alencar se destacou à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Agora, disse estar animado para dar sua contribuição em um novo espaço do Governo Lula/Alckmin e se somar ao trabalho desempenhado por outros nomes do PSB na gestão.

“Ministro Márcio França, é uma alegria fortalecer a presença do PSB no ministério que você lidera com tanta maestria, com sua experiência e com seu espírito público. Esperamos contribuir na pauta do empreendedorismo, que é desafiadora e fundamental para o Brasil e para o governo do presidente Lula”, afirmou o novo secretário.

Tadeu agradeceu ainda o apoio recebido do Presidente do Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira, do Prefeito do Recife, João Campos, e de toda a bancada do PSB no Congresso Nacional.

"A minha indicação veio referendada por grandes nomes do nosso partido. Destaco o Presidente Carlos Siqueira, o Prefeito João Campos e todos os Deputados Federais e Senadores., em nome do Deputado Federal Gervásio Maia, que hoje lidera a bancada do PSB na Câmara dos Deputados e foi bem acolhida pelo Ministro Márcio França. Vamos trabalhar juntos pelo Brasil!”

