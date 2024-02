TCE adia decisão sobre servidores

A- A+

A 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado (TCE) adiou a decisão a respeito dos servidores estaduais cedidos à Prefeitura do Recife. O Pleno do Tribunal julgará, nesta quarta-feira (7), a medida cautelar do conselheiro Eduardo Porto, favorável ao recurso do prefeito do Recife, João Campos (PSB), contra a decisão da governadora Raquel Lyra (PSDB).

A sugestão foi do conselheiro Rodrigo Novaes e seguida pelos demais membros do colegiado. Após a decisão do Pleno, ainda caberá recurso. Seriam três conselheiros a julgarem a medida, hoje. Mas, com o adiamento, seis conselheiros terão a tarefa.

Os procuradores do Estado (Antiogenes Viana) e do Município (Pedro Pontes) presentes se manifestaram informando que estavam cientes do adiamento. Na reunião do Pleno, amanhã, também estará presente um representante do Ministério Público de Contas (MPCO).

