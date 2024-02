A- A+

TCE analisa cessão dos servidores do Governo para a PCR; veja ao vivo O julgamento havia sido iniciado ontem, dia 6, mas foi adiado a pedido do conselheiro Rodrigo Novaes

A 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado (TCE) julga, na manhã desta quarta-feira (7), o impasse a respeito da cessão dos servidores estaduais cedidos à Prefeitura do Recife.

O Pleno do Tribunal aprecia a medida cautelar do conselheiro Eduardo Porto, favorável ao recurso do prefeito João Campos (PSB), contra a decisão de Raquel Lyra (PSDB).

O julgamento havia sido iniciado ontem, dia 6, mas foi adiado a pedido do conselheiro Rodrigo Novaes e seguido pelos demais membros do colegiado.

