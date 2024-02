A- A+

TCE-PE mantém servidores cedidos na Prefeitura do Recife Corte sustentou medida cautelar que mantém os servidores do Estado cedidos à Prefeitura do Recife

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou, em manhã desta quarta-feira (07), a medida cautelar que mantém os servidores do Estado cedidos à Prefeitura do Recife em suas funções no município. O relator, conselheiro Eduardo Porto, indicou a manutenção da medida.

Apenas o conselheiro Carlos Neves foi contra. Os demais, (Dirceu Rodolfo, Rodrigo Novaes, Ranilson Ramos e Marcos Loreto), acompanharam o relator. O Estado ainda pode recorrer da decisão.

