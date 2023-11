TCE-PE realiza cerimônia de entrega da Medalha Nilo Coelho, mais alta comenda da instituição

A- A+

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), realizou, na manhã desta segunda-feira (20), a entrega da Medalha Nilo Coelho, a mais alta comenda da instituição, para diversas autoridades.

O evento aconteceu no auditório da Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), no bairro Ilha Joana Bezerra, no Recife.

Foram agraciados com a medalha 10 personalidades:



- O presidente da Atricon e conselheiro do TCE-RS, Cezar Miola;



- O ex-governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos;



- O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Luiz Carlos Figueirêdo;



- O procurador do Estado, Ernani Medicis Pinto;



- O ex-ministro das Cidades e ex-deputado estadual e federal, Bruno Araújo;



- O ex-presidente do Imip, ex-secretário Estadual de Saúde e atual diretor presidente da Faculdade Pernambuco de Saúde, Antônio Carlos Figueira;



- A procuradora do Ministério Público de Contas, Maria Nilda da Silva;



- O conselheiro do TCE-PB, Fábio Túlio Nogueira;



- O procurador jurídico do TCE-PE, Aquiles Viana Bezerra;



- O procurador-geral do Ministério Público de Contas, Gustavo Massa.

