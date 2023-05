Telefonema de Raquel Lyra surte efeito e deputados vão apoiar projeto para empréstimos

A- A+

O telefonema da governadora Raquel Lyra (PSDB) foi decisivo. Os deputados que integram a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e ainda estavam em dúvida sobre as emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 556/2023 resolveram ficar do lado do Governo: João Paulo Lima e Silva (PT), Luciano Duque (Solidariedade) e o vice-presidente da comissão, Romero Albuquerque (União Brasil).

O PL, que tramita na Casa em caráter de urgência, solicita autorização do Legislativo para pedido de empréstimos a instituições financeiras, no valor de R$ 3,4 bilhões.

A CCLJ se reúne daqui a pouco no Plenarinho Deputado João Lyra Filho, na Assembleia Legislativa de Pernambuco para analisar as seis emendas apresentadas semana passada pela oposição . O encontro está previsto para começar às 9h30.

Veja também

Conflito Israel-Palestina Palestino detido por Israel morre após mais de 80 dias de greve de fome