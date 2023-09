"Todas as pautas eleitorais vão andar", garante Arthur Lira

A- A+

Presente na 12ª edição do Fórum Nordeste, evento promovido pelo Grupo EQM, na manhã desta segunda-feira (4), no Bairro do Recife, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP) comentou sobre temas que tramitam no Congresso, a exemplo da minirreforma eleitoral que deverá ter relatório apresentado pelo deputado Rubens Pereira Jr. (PT-MA), na próxima quarta-feira (6), na Câmara dos Deputados. O parecer será votado no mesmo dia pelo grupo que discute alterações na legislação eleitoral.

É possível que as mudanças já sejam válidas nas eleições de 2024. Para isso, o texto precisa ser sancionado até 5 de outubro de 2023. "Todas as pautas eleitorais vão andar. Temos inclusive uma reunião hoje a noite com todos os presidentes e líderes partidários para isso", adiantou o presidente da Câmara. O relatório de Pereira Jr. deve abordar a ampliação do prazo para registro de candidaturas e das

federações partidárias – atualmente, elas só podem ser constituídas no período eleitoral. Além disso, a ideia é incluir no Fundo Partidário o uso de recursos para contratação de serviços de segurança pessoal. Segundo o relator, a mudança na legislação eleitoral poderia reduzir o número de partidos políticos.

Silvio Costa Filho no Governo Lula?

Em relação a possível indicação do deputado federal Silvio Costa Filho ao Governo Federal, que tem gerado desgaste em seu partido, o Republicanos, Arthur Lira preferiu não opinar "Essas questões partidárias são inerentes aos líderes e presidentes de partido", disse.



*Com informações de Nathália Monte

