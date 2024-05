TRE-PE amplia horário para regularização do título de eleitor a partir deste sábado (3)

A- A+

Eleitores têm até o dia 8 de maio para tirar a primeira via do título, regularizar a situação eleitoral ou transferir o domicílio eleitoral. Com o prazo batendo na porta, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) amplia o horário e vagas para atendimento aos eleitores a partir de hoje (4). Todas as unidades da Justiça Eleitoral do Estado voltadas ao atendimento dos eleitores funcionarão até as 18h, e não mais até as 16h, como originalmente previsto.

O novo horário começa a valer a partir deste sábado e segue até a quarta-feira (8), último dia do fechamento do cadastro eleitoral.

Agendamento

As novas vagas criadas com a ampliação dos horários estão disponíveis no sistema para agendamento desde a última sexta-feira (3) para todas as zonas eleitorais do Estado. Os atendimentos devem ser previamente agendados pelo site do Tribunal. Com a mudança, as unidades funcionarão das 8h às 18h hoje e, segunda (6), terça (7) e quarta-feira (8).

No domingo (5), o atendimento será das 9h às 18h. Já os postos localizados nas unidades do Expresso Cidadão dos shoppings RioMar, Boa Vista e Patteo Olinda só não funcionam no domingo (5), seguindo as regras de abertura do Expresso. Nos demais dias, funcionam das 8h às 18h. A unidade do shopping Guararapes é a única com horário diferenciado: continuará funcionando das 9h às 18h, de acordo com o horário do centro comercial.

Esforço

O diretor-geral do TRE-PE, Orson Lemos, explica que a ampliação do atendimento visa atender o aumento da procura pelos serviços da Justiça Eleitoral na reta final de fechamento do cadastro.

“É a segunda ampliação do horário que estamos promovendo diante do aumento da procura por parte do eleitorado. O nosso objetivo é que possamos atender uma quantidade mais ampla possível de eleitores, principalmente aqueles que procuram o primeiro título”, afirma.

Os atendimentos precisam ser agendados no site do TRE-PE (www.tre-pe.jus.br). O atendimento presencial é imprescindível para quem vai tirar o primeiro título ou atualizar a biometria. Os eleitores e eleitoras com biometria coletada há menos de dez anos podem realizar diversos serviços no site do TRE-PE, sem a necessidade de se deslocar até um posto de atendimento.

Solicitação de 2ª via, mudança de local de votação, impressão do número do título de eleitor, atualização do nome, solicitação de seção com acessibilidade, tudo isso pode ser feito pelo site. Para isso, é preciso estar sem qualquer pendência.

Biometria

Se o eleitor ainda não cadastrou a biometria, é possível votar nas Eleições 2024, marcadas para o dia 6 de outubro. Mas é preciso ficar atento a cada caso e se sua situação eleitoral está regular.

Urna

Na última sexta-feira (3), o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) disponibilizou urnas eletrônicas para que passageiros da Estação Central do metrô do Recife pudessem testar o voto. A ação teve a finalidade de conscientizar sobre a importância da urna eletrônica nas eleições. Os participantes utilizaram um sistema de treinamento com candidatos e candidatas fictícias, simulando as eleições municipais que ocorrerão este ano.

A iniciativa também é uma maneira de mostrar as novas urnas eletrônicas que vêm substituindo as antigas gradualmente. Recife é a segunda cidade brasileira a receber a ação “Treine seu Voto”, que já passou por Brasília e vai acontecer em várias outras cidades. O analista judiciário do TRE-PE, Mlexener Bezerra, falou sobre as especificidades das novas urnas, que vão estar presentes majoritariamente na Região Metropolitana do Recife nas eleições deste ano.

“Essa urna mais nova passou por um processo de ergonomia, então ela privilegia o teclado e a tela, que tem melhor resolução. Internamente, tem mais mecanismos de segurança e tem agora associada uma assistente virtual, a Letícia, para aqueles que precisam do áudio para auxiliar o processo de votação”, explicou Bezerra.

