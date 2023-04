TRE-PE empossa novos desembargadores da Corte

A- A+

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) dará posse nesta sexta-feira (14) ao desembargador federal Rogério Fialho, como membro efetivo na cadeira reservada na Corte à Justiça Federal. Fialho assumirá a vaga aberta com a saída do também desembargador federal Roberto Machado, cujo biênio se encerrou no início deste mês.

A solenidade de posse será realizada na abertura da sessão plenária das 9h, na sede do TRE-PE. Além de Fialho, o desembargador federal Edílson Pereira Nobre será empossado como membro substituto, na vaga destinada à Justiça Federal.

Ambos possuem vasta experiência no meio eleitoral. Fialho atuou como membro substituto do TRE-PE e esteve presente nas Eleições 2022, na Comissão de Desembargadores Auxiliares com atribuição para os processos de propaganda eleitoral. Já Nobre, além de ter sido membro efetivo do TRE-PE entre 2019 e 2020, foi também membro efetivo do TRE do Rio Grande do Norte entre 1997 e 1999.

A posse dos desembargadores federais reforça o compromisso da Justiça Eleitoral de Pernambuco em manter a transparência e a lisura em suas atividades, visando a garantia do direito ao voto e o fortalecimento da democracia no estado.

Veja também

ICMS STF autoriza empresas a transferir créditos de ICMS entre filiais