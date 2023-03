TRE-PE retoma o cadastramento biométrico de eleitores do Recife

A- A+

A Central de Atendimento ao Eleitor do Recife retoma o cadastramento biométrico das eleitoras e eleitores a partir desta quarta-feira (01). Por enquanto, a coleta biométrica será apenas do eleitorado da capital pernambucana. O atendimento acontece no Forte das Cinco Pontas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, mediante agendamento no site do TRE-PE.

O serviço é especialmente dirigido para as eleitoras e os eleitores que tiraram o título a partir de março de 2020, quando a coleta da biometria foi suspensa como uma das medidas sanitárias adotadas para conter a disseminação de Covid-19. Com o cadastro das impressões digitais e fotografia no banco de dados da Justiça Eleitoral, os eleitores conseguem, na hora da votação, agilizar o processo de identificação. Os novos eleitores, que irão tirar o primeiro título, já passarão a contar com a coleta biométrica nos seus registros.



Os servidores do TRE-PE receberam treinamento antes da retomada do serviço com o objetivo de atualização sobre o sistema de coleta e processamento da biometria. Em caso de dúvidas, os eleitores podem o atendimento remoto do TRE ou ligar para o Disque Eleitor no telefone (81) 3194-9400.

Veja também

taiwan EUA anuncia venda para Taiwan de R$ 3,2 bi em munição para F-16