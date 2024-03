A- A+

TRE Pernambuco passa a contar com posto de atendimento aos eleitores no RioMar Recife O posto fica dentro da unidade do Expresso Cidadão localizado no térreo do mall

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE Pernambuco) passa a contar com uma unidade de atendimento aos eleitores e eleitoras no RioMar Recife a partir desta segunda-feira, dia 18 de março, também com opção de agendamento nos sábados. O posto de atendimento da Justiça Eleitoral fica dentro da unidade do Expresso Cidadão, localizado no Piso Térreo do mall, com atendimento de segunda a sábado, no horário das 8h às 14h, exceto nos feriados.

Os novos locais de atendimento do TRE Pernambuco, frutos de uma parceria com o Expresso Cidadão, do governo estadual, têm como objetivo dar mais possibilidades aos eleitores e eleitoras na reta final do fechamento de cadastro eleitoral, que tem em 8 de maio o último dia para tirar o título, mudar o domicílio eleitoral, regularizar a situação eleitoral e a prestação de qualquer serviço da Justiça Eleitoral. Para a realização do atendimento, é preciso realizar o agendamento prévio pelo site do Tribunal, na aba de autoatendimento.

Para maior comodidade aos eleitores e eleitoras, o TRE adverte que serviços como mudança de domicílio eleitoral, autodeclaração como pessoa com deficiência no cadastro eleitoral, pagamento de multas para regularização da situação eleitoral ou obtenção de certidões negativas podem ser realizados pelo autoatendimento ao eleitor, sem a necessidade de se dirigir a uma unidade de atendimento.

Veja também

SERVIÇO TRE Pernambuco passa a contar com posto de atendimento aos eleitores no RioMar Recife