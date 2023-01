Três deputados votam contra a reforma administrativa apresentada pela governadora

Apenas três deputados estaduais foram contrários à proposta de reforma administrativa apresentada pela governadora Raquel Lyra (PSDB) e aprovada durante sessão remota realizada na tarde desta terça-feira (17) pela Assembleia Legislativa de Pernambuco: José Queiroz (PDT), Jô Cavalcanti, do mandato coletivo Juntas (PSOL) e João Paulo Lima e Silva (PT). A sessão comandada pelo presidente da Casa, deputado Eriberto Medeiros (PSB), aprovou também a criação de três auxílios (saúde, moradia e alimentação) para os próprios parlamentares.

A reforma administrativa mantém em 27 o número de secretarias (é o mesmo da gestão anterior), mas faz algumas alterações na estrutura. A Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, por exemplo, é desmembrada, passa a ser duas secretarias: Mobilidade e Infraestrutura, e Recursos Hídricos e Saneamento, seguindo a promessa de campanha de priorizar o transporte público e o abastecimento d'água.

"Voto com a minha consciência, pois é grande a contradição do que expõe a governadora, e revela o seu perfil para o que vai acontecer nos próximos quatro anos com Pernambuco", relatou o deputado José Queiroz, ex-prefeito de Caruaru e adversário da governadora desde que ela administrou a Capital do Agreste. Queiroz votou contra o projeto, alegando que a governadora "manteve a máquina inchada".