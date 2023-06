A- A+

TRF5 sedia exposição "A Justiça Federal nos 35 anos da Constituição da República" Mostra será aberta nesta segunda (12) e seguirá até 14 julho, na sede do TRF5, no Cais do Apolo

Com cerca de 200 fotografias, a exposição “A Justiça Federal nos 35 anos da Constituição da República” será aberta nesta segunda-feira (12), no Tribunal Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5, no Recife.

A mostra seguirá aberta para visitação do público em geral no hall do edifício-sede do TRF5, Cais do Apolo, região central da capital pernambucana, até 14 de julho. Os interessados podem conferir a mostra de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.



A exposição é feita em conjunto com o Conselho da Justiça Federal (CJF), dentro do projeto encampado pela instituição "A Justiça Federal nos 35 anos da Constituição da República".



As quase 200 fotografias incluem imagens dos demais TRFs e, sobretudo, cenas que retratam a história do TRF5 e seus jurisdicionados: desembargadores e desembargadoras, equipes de trabalho, antigas instalações do Tribunal, eventos e outros momentos que marcaram os últimos 35 anos.



Segundo o TRF5, beneficiários das decisões e ações sociais da Justiça Federal na 5ª Região também são retratados. A mostra se estrutura a partir de dois conceitos propostos pelo CJF: “Casas da Justiça” e “Quem é o Jurisdicionado”.

A autoria das imagens é de servidores que passaram pela Divisão de Comunicação Social (DCS) do TRF5, como Narciso Lins, Marcos Costa, Roberta Mariz e Juliana Galvão, e foram capturadas em pautas diárias ou para a Revista Argumento. As fotografias foram selecionadas pelas servidoras Juliana Galvão e Isabelle Câmara, da DCS/TRF5.

Abertura

A mostra será aberta às 10h30, no foyer do edifício-sede do TRF5, com a presença do vice-presidente do CJF e corregedor-geral da Justiça Federal, ministro Og Fernandes, e do presidente do TRF5, desembargador federal Fernando Braga, entre outras autoridades.

Carta Magna

Organizado pela Corregedoria-Geral da Justiça Federal, o projeto “A Justiça Federal nos 35 anos da Constituição da República” é realizado em alusão às três décadas e meia da Carta Magna de 1988, que serão comemoradas no dia 5 de outubro deste ano.

O conjunto de celebrações tem a colaboração dos seis Tribunais Regionais Federais (TRFs) e das Seções Judiciárias e visa a registrar as contribuições da Justiça Federal para a consolidação do Estado Democrático de Direito, o combate às desigualdades e a paz social, bem como promover reflexões sobre as conquistas alcançadas e os desafios futuros.

