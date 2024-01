"Tudo que aconteceu nesse País foi uma mancomunação ética", diz Lula sobre Lava Jato

A- A+

Durante o seu discurso na cerimônia de retomada dos investimentos da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), no Litoral Sul de Pernambuco, o presidente Lula (PT) fez críticas duras à Operação Lava Jato e ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de relembrar as duas vezes que esteve preso. A refinaria, apontada como um dos centros de investigação de um esquema de corrupção de diretores da Petrobras na Operação Lava Jato, teve as obras paralisadas em 2015.



O presidente Lula destacou que “tudo que aconteceu nesse País foi uma mancomunação ética”, referindo-se à operação. Ele ainda pontuou que alguns juízes e procuradores brasileiros, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, “nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras". Ele ressaltou que, quando deixou a Presidência da República, em 2010, teve as contas dos oito anos de mandato aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e Congresso Nacional.



“Somente cinco anos depois começou o processo de denúncia contra a Petrobras (na Lava Jato). E, na verdade, não era contra a Petrobras, porque se você quisesse, de fato, apurar corrupção, você apura. O que não pode punir é a soberania de um País como o Brasil e da sua empresa mais importante que é a Petrobras”, disse.

O petista também relembrou as duas vezes que foi preso: em 1980, no 19º dia da paralisação por reajuste salarial e estabilidade no emprego e em 2018, prisão que ocorreu após desdobramento da Operação Lava Jato. “As pessoas que me acusaram estão apodrecendo porque sabem que mentiram, e sabem que o inferno os aguarda por tanta mentira que eles contaram”, atacou.



Lula também se referiu, de forma indireta, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em mais de uma ocasião durante o discurso. “É preciso saber quanto dinheiro esse País perdeu nesses 10 anos de atraso desta empresa (refinaria), quantos salários deixaram de ser pagos, quanto que esse País perdeu na sua competitividade internacional, até chegar ao ponto da gente eleger um psicopata para ser presidente da República”, alfinetou. Lula também se referiu ao adversário como alguém que vive na “mentira, maldade e que ofende”. “Para ele todo mundo aqui é ladrão, todo mundo aqui é comunista, todo mundo aqui defende aborto, como se ele e os seus filhos fossem exemplo de familia nesse País”.

