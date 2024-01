Túlio busca alternativas para projeto eleitoral no Recife, mas fidelidade partidária é barreira

A- A+

Disposto a lançar uma candidatura à Prefeitura do Recife, o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede) tenta viabilizar seu projeto de ser o nome da governadora Raquel Lyra na disputa pelo Palácio do Capibaribe. Com o PSOL apostando na pré-candidatura da deputada estadual Dani Portela (PSOL) para o pleito, o parlamentar procurou o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e o presidente estadual da sigla, Wolney Queiroz, para tentar voltar para a legenda.

Apesar do ambiente positivo do PDT para receber Gadêlha, a filiação é vista como espinhosa. Isso porque há um risco do PSOL ou Rede exigirem o mandato do deputado na Câmara Federal. Túlio estaria se movimentando para conseguir uma carta de liberação dos partidos para conseguir deixar a legenda, mas o movimento é arriscado.

Até mesmo os suplentes da chapa federal do PSOL e Rede podem pedir o mandato de Gadêlha. Enquanto isso, nomes como o do secretário do Turismo, Daniel Coelho (Cidadania), ganham força como apostas de candidatos do Palácio ao Governo. Há também quem defenda a tese de múltiplas candidaturas da oposição no Recife visando criar mais dificuldades para a reeleição do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

