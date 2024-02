A- A+

Túlio Gadêlha diz que está pronto para disputar Prefeitura do Recife Deputado destacou que pré-candidato deve ser definida com a federação Rede e PSOL

O deputado federal Túlio Gadêlha (Rede) afirmou que está pronto para disputar as eleições e lutar pela vaga de prefeito do Recife. O parlamentar esteve no camarote oficial do Galo da Madrugada, na capital pernambucana, e conversou sobre o assunto com o Blog da Folha, neste sábado (10/02).

"Desde 2020 a gente está pronto para disputar. Por conta da conjuntura política em 2020, o PDT preferiu fazer uma aliança com o atual prefeito. De lá para cá, a gente vem se preparando ainda mais para essa disputa. Independentemente do apoio da governadora (Raquel Lyra, do PSDB), a gente está pronto para disputar a Prefeitura do Recife", afirmou Túlio.

O deputado destacou que o entendimento a respeito das eleições municipais deve ser construído com a federação Rede/Psol, já que o Psol também tem a pré-candidatura da deputada estadual Dani Portela. "Respeito a candidatura apresentada e aguardo a decisão da federação. Tanto eu quanto Dani Portela estamos preparados", comentou.

O parlamentar ainda falou sobre a entrada do PDT, seu antigo partido, na gestão Raquel Lyra, na semana passada, com a indicação do novo secretário da Criança e Juventude, Ismênio Bezerra. Com essa aliança, ainda não se sabe se a legenda continua na gestão do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

"O PDT tem feito um movimento de transição. Ele reavaliou a posição de 2020 e este ano decidiu ingressar na base do governo de Raquel. Eu acho que foi uma avaliação interessante, uma vez que o presidente Lula (PT) tem dado muita atenção para Pernambuco. Raquel tem se tornado uma aliada do Governo Federal. Acho que o PDT migra para a base da governadora e fortalece essa relação, pensando também no projeto político deste ano."

