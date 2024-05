Túlio Gadêlha mantém pré-candidatura a prefeito do Recife

Após decisão do diretório municipal da federação Psol/Rede lançar a pré-candidatura da deputada estadual Dani Portela (Psol) para Prefeitura do Recife, o deputado federal Túlio Gadêlha manteve sua pré-candidatura para prefeito. Em nota assinada pela Rede Sustentabilidade, a escolha da instância federativa pelo projeto da parlamentar não é reconhecida.

“Reforçamos o nosso respeito à história e luta da deputada estadual Dani Portela, mas não reconhecemos a escolha de seu nome como candidata da Federação Rede/Psol no Recife, uma vez que o prazo para a realização das convenções partidárias ainda não teve início e, até lá, esse debate ainda seguirá nas instâncias competentes de acordo com as normativas internas”, afirmou.