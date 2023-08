Um dia após deixar PCR, Cacau de Paula é empossada na Secretaria de Cultura do Estado

A- A+

A governadora Raquel Lyra (PSDB) empossa nesta sexta-feira (18), a nova secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula. O ato acontece no Palácio do Campo das Princesas, às 14h.

Cacau de Paula é jornalista e tem experiência em gestão pública. Já foi diretora comercial da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur) e Secretária de Turismo e Lazer do Recife.

Filha do ministro da Pesca do governo Lula, André de Paula, Cacau fechou a sua segunda passagem na prefeitura nesta quinta-feira (17). O movimento oficializa o ingresso do PSD na base de Raquel Lyra e a saída do partido da base do prefeito João Campos do Recife.

