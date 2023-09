A- A+

Urbanização, abastecimento, mobilidade: Casa Civil detalha obras do Novo PAC em Pernambuco Mirian anunciou seleções para estados e municípios, no valor de R$ 136 bilhões

O Governo Federal, lança, nesta segunda-feira (11), o Novo PAC em Pernambuco. No evento de lançamento, a secretária-executiva da Casa Civil, Mirian Belchior, destacou as principais obras que serão desenvolvidas no Estado.

Na área da Transição e Segurança Energética, Mirian citou a troca de iluminação pública e a conclusão da Refinaria Abreu e Lima, entre outras ações.

No âmbito da Educação, Ciência e Tecnologia, ela citou a retomada e conclusão de obras de educação básica em 135 municípios de Pernambuco e a retomada e conclusão das Obras no Hospital Universitário - UFRPE, além de outras iniciativas.

Na Cultura, destacam-se as obras novas de proteção ao patrimônio pernambucano, como a conservação e revitalização do Forte Santo Antônio - Fernando de Noronha.

No novo eixo do PAC, Inclusão Digital e Conectividade, a prioridade é a conectividade nas escolas e nas UBS, 4G e 5G, infovia, serviços postais e TV Digital, incluindo a Infovia de Pernambuco com 800 km de fibra óptica e escolas conectadas (6.937).

Mirian também anunciou seleções para estados e municípios, no valor de R$ 136 bilhões, com a 1ª Etapa em setembro deste ano.

Cidades

Urbanização de favelas

Abastecimento de água

Esgotamento sanitário

Resíduos sólidos

Mobilidade urbana

Prevenção a desastres naturais

Saúde

Policlínicas

UBSs

Maternidades

Educação

Creches

Escolas

Ônibus Escolares

Cultura

CEUs da Cultura

Projetos de patrimônio histórico

Esportes

Espaços esportivos comunitários

Veja também

BLOG DA FOLHA "O novo PAC é mais uma etapa da construção do País que queremos", diz ministra Luciana Santos